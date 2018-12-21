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ABD'nin Afganistan'dan asker çekeceği iddiası

Amerikan medyası, ABD'nin Afganistan'dan 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceğini ileri sürdü - Askerlerin önümüzdeki haftalarda ülkeye döneceği belirtiliyor - Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli strateji değişikliğine gittiğine işaret ediliyor

21 Aralık 2018 Cuma 05:12
ABD'nin Afganistan'dan asker çekeceği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edildi.

Amerikan medyasının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü.

Yönetimin bu kararının Suriye'den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken yetkililer Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti.

Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti.

ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmaların ortasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etti.

Mattis'in istifası ile yönetimin Suriye'den tamamen Afganistan'dan ise kısmen çekilme kararları konusunda tartışmanın devam edeceği belirtiliyor.

Trump, Twitter hesabından, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 05:12
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. mattis
  4. Suriye
  5. Trump

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