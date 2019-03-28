ABD'nin Afganistan'daki saldırılarının asıl kurbanları çocuklar

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan'da sivillerin yaşadığı bazı bölgelere ABD öncülüğündeki güçlerin saldırması sonucu yüzlerce çocuk ve sivilin ölümü ülke insanın öfkesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı, 16 Mart 2019'da Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz şehri Teluke bölgesinde sivillerin yaşadığı yerlere düzenlenen hava saldırısında, ülkenin başka bir bölgesinden çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalan, geniş bir aileden 10 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu saldırıyla ilgili AA muhabirine konuşan Kunduz Valisi İsmet Muradi, "Silahlı muhalifler Kunduz kent merkezine ve etrafındaki bazı evlere girerek sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Afganistan Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonuyla gerçekleşen saldırıda, 11'i üst düzey yönetici olmak üzere silahlı muhaliflerden 58'i öldürüldü ve 15'i yaralandı. Söz konusu saldırıda kadınlarla birlikte yaşları 7 ila 8 arasında değişen çocuklar da hayatını kaybetti." dedi.

Öte yandan ABD askeri Sözcüsü Debra Richardson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sivillerin öldürülmesinden Taliban'ı sorumlu tuttu. Richardson, söz konusu örgüt üyelerinin sivillerin zarar görmesini dikkate almadan evlere sığındıklarını belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kays Mengel yaptığı yazılı açıklamada, Kunduz kentindeki saldırının araştırılması için bir heyetin görevlendirileceğini, can ve mal kaybıyla ilgili raporun yapılacak incelemeler sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Afganistan medyasına göre, Kunduz kentindeki hava saldırısında öldürülen sivillerin cenaze töreni sırasında halk, ABD hava kuvvetlerinin sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların öldürülmesini protesto etti.

Ülkedeki NATO Destek Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kunduz saldırısında 2 ABD askerinin silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Afganistan medyasında yer alan haberlerde ise Kunduz'da hayatını kaybeden 2 askerin intikamını almak için ABD ve Afgan güçlerinin Taliban'a yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin Kunduz kentine bağlı Gültepe ilçesine yaptığı saldırı kınandı ve sivil kayıpların artmasından duyulan endişe dile getirildi.

Söz konusu açıklamada, hedef gözetmeksizin sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken, Silahlı muhaliflere, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ve Afganistan yargısının konuyla ilgili inceleme başlatması çağrısında bulunuldu.

Afganistan'daki BM Temsilciliği verilerine göre, 2018 yılı bu ülkede sivillerin en çok öldürüldüğü yıl oldu. Taliban ve DEAŞ saldırılarıyla birlikte ABD öncülüğündeki uluslararası hava kuvvetleri saldırısında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti, 7 bin 189 sivil yaralandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü sitesinde yayımlanan, Afganistan İnsan Hakları Uzmanı Patricia Gossman makalesinde, patlayıcılar sebebiyle Afganistan'da ölenlerin 3'de birinin 18 yaşın altında gençler olduğunu söyledi.

Hava saldırılarının sivil ölümlerini artırdığına işaret eden Gossman, "Hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. ABD ve Afganistan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ve helikopterlerle yaptığı saldırılarda son aylarda artış gözleniyor." şeklinde kaydetti.

