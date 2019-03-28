0553 313 94 23

ABD'nin Afganistan'daki saldırılarının asıl kurbanları çocuklar

Afganistan'da ABD öncülüğündeki güçlerin saldırması sonucu yüzlerce çocuk ve sivilin ölümü ülke insanın öfkesine neden oluyor- Afganistan'daki BM Temsilciliği verilerine göre, 2018 yılı bu ülkede sivillerin en çok öldürüldüğü yıl oldu- Taliban ve DEAŞ saldırılarıyla birlikte ABD öncülüğündeki uluslararası hava kuvvetleri saldırısında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti, 7 bin 189 sivil yaralandı- Afganistan İnsan Hakları Uzmanı Patricia Gossman makalesinde, patlayıcılar sebebiyle Afganistan'da ölenlerin 3'de birinin 18 yaşın altında gençler olduğunu söyledi

28 Mart 2019 Perşembe 11:47
ABD'nin Afganistan'daki saldırılarının asıl kurbanları çocuklar

İSTANBUL (AA) - HALİL SİLAHŞÖR - Afganistan'da sivillerin yaşadığı bazı bölgelere ABD öncülüğündeki güçlerin saldırması sonucu yüzlerce çocuk ve sivilin ölümü ülke insanın öfkesine neden oluyor.

Birleşmiş Milletler Afganistan Misyonu (UNAMA) tarafından yapılan açıklamada, Cumartesi sabahı, 16 Mart 2019'da Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz şehri Teluke bölgesinde sivillerin yaşadığı yerlere düzenlenen hava saldırısında, ülkenin başka bir bölgesinden çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalan, geniş bir aileden 10 çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Söz konusu saldırıyla ilgili AA muhabirine konuşan Kunduz Valisi İsmet Muradi, "Silahlı muhalifler Kunduz kent merkezine ve etrafındaki bazı evlere girerek sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyor. Afganistan Hava Kuvvetleri'nin koordinasyonuyla gerçekleşen saldırıda, 11'i üst düzey yönetici olmak üzere silahlı muhaliflerden 58'i öldürüldü ve 15'i yaralandı. Söz konusu saldırıda kadınlarla birlikte yaşları 7 ila 8 arasında değişen çocuklar da hayatını kaybetti." dedi.

Öte yandan ABD askeri Sözcüsü Debra Richardson, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sivillerin öldürülmesinden Taliban'ı sorumlu tuttu. Richardson, söz konusu örgüt üyelerinin sivillerin zarar görmesini dikkate almadan evlere sığındıklarını belirtti.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Kays Mengel yaptığı yazılı açıklamada, Kunduz kentindeki saldırının araştırılması için bir heyetin görevlendirileceğini, can ve mal kaybıyla ilgili raporun yapılacak incelemeler sonrasında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Afganistan medyasına göre, Kunduz kentindeki hava saldırısında öldürülen sivillerin cenaze töreni sırasında halk, ABD hava kuvvetlerinin sivillere yönelik düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların öldürülmesini protesto etti.

Ülkedeki NATO Destek Gücü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kunduz saldırısında 2 ABD askerinin silahlı muhalifler tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Afganistan medyasında yer alan haberlerde ise Kunduz'da hayatını kaybeden 2 askerin intikamını almak için ABD ve Afgan güçlerinin Taliban'a yönelik operasyon gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu (AIHRC) tarafından yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin Kunduz kentine bağlı Gültepe ilçesine yaptığı saldırı kınandı ve sivil kayıpların artmasından duyulan endişe dile getirildi.

Söz konusu açıklamada, hedef gözetmeksizin sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların insan hakları ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtilirken, Silahlı muhaliflere, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ve Afganistan yargısının konuyla ilgili inceleme başlatması çağrısında bulunuldu.

Afganistan'daki BM Temsilciliği verilerine göre, 2018 yılı bu ülkede sivillerin en çok öldürüldüğü yıl oldu. Taliban ve DEAŞ saldırılarıyla birlikte ABD öncülüğündeki uluslararası hava kuvvetleri saldırısında 3 bin 804 sivil hayatını kaybetti, 7 bin 189 sivil yaralandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü sitesinde yayımlanan, Afganistan İnsan Hakları Uzmanı Patricia Gossman makalesinde, patlayıcılar sebebiyle Afganistan'da ölenlerin 3'de birinin 18 yaşın altında gençler olduğunu söyledi.

Hava saldırılarının sivil ölümlerini artırdığına işaret eden Gossman, "Hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybediyor. ABD ve Afganistan hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla ve helikopterlerle yaptığı saldırılarda son aylarda artış gözleniyor." şeklinde kaydetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:47
  1. ABD'nin Afganistan'daki saldırıları
  2. Afganistan
  3. asıl kurbanları çocuklar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30 kişiyi ezdi
    1. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
    2. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
    3. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
    4. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
    5. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    6. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    7. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
    8. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
    9. Türkiye'den hareket eden Palau..
    10. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
    11. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
    12. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
    13. Görme engelliler için kitap okudular
    14. Başkan Akkaya’dan OSB’ye 2 yeni..
    15. Şahin: "Atakum kültür sanatın merkezi..
    16. 54 yaşında okuma yazma öğrendi
    17. Kütahya geçen yıl 22 bin 582 kişi göç..
    18. Kütahya’da 5 bin fidan dağıtıldı
    19. Anadolu’dan New York’a kaçırılan..
    20. Uzman Doktor İhsan Dinçer Soyer: “Kene..
    21. Mardin’de köpeğe katarakt ameliyatı..
    22. Pazarlar Belediyesi’nden çevre dostu..
    23. Çocuklara Büyükşehir koruması
    24. Aydın ASKİ’den sayaç okuma açıklaması
    25. Başkan Adayı Yıldız:"Sanatın kalbi..
    26. Gediz Fen Lisesi öğrencilerinden köy..
    27. Olimpia Milano Fenerbahçe Beko..
    28. Öncü Rus kozmonot Bıkovskiy yaşamını..
    29. Çocukluğunu yaşayamayanlar sorunlu..
    30. Yerli otomobilin modeli nasıl olacak |..
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
    CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi
    Dolarda oyun kuran oyuna geldi