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ABD'nin Afganistan temsilcisinden İran yorumu

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad: - ''İran, ABD ile sorununu Taliban ile barış konusundan uzak tutmalı'' - "Eğer İran, bizim barış çabamıza sorun yaratmak isterse bizim de tepkimiz olumsuz olur. Afganistan konusu, İran-ABD arasındaki siyasi krizden uzak tutulmalı"

14 Haziran 2019 Cuma 16:52
ABD'nin Afganistan temsilcisinden İran yorumu

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ''İran, ABD ile sorununu Taliban ile barış konusundan uzak tutmalı.'' dedi.

Özel bir televizyon kanalına konuşan Halilzad, İran'ın, ABD ile yaşadığı sorunu Afganistan'a yansıtmaması gerektiğini söyledi.

Halilzad, ''İran, ABD ile olan sorununu Taliban ile barış konusundan uzak tutmalı.'' diye konuştu.

Afganistan'daki barışa birçok ülkeden destek geldiğini ifade eden Halilzad, barışı herkesin istediğini vurguladı.

Halilzad, ''Eğer İran, barış çabamıza sorun yaratmak isterse tepkimiz olumsuz olur. Afganistan konusu, İran-ABD arasındaki siyasi krizden uzak tutulmalı.'' diye konuştu.

- Taliban ABD ile uzun vadeli iş birliği istiyor

Taliban'ın ABD ile uzun vadeli iş birliği ilişkisi istediğini dile getiren Halilzad, örgütün, barış sürecinin tamamlanmasının ardından ABD ile siyasi ve ekonomik iş birliği kurmak istediğini kaydetti.

Halilzad, ABD'nin, Afganistan'da barış olduktan sonra da Afgan hükümetine desteğinin süreceğini söyledi.

Zalmay Halilzad, barış görüşmeleriyle ilgili yaratılan fırsattan iyi bir şekilde istifade edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurulmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanmış ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 16:52
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