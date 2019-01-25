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ABD'nin Afganistan saldırılarındaki sivil kayıpları soruşturması

ABD'nin, Afganistan'ın Helmand iline bağlı Sangin ilçesinde sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilen hava saldırıları, Kararlı Destek Operasyon Karargahı tarafından incelendi- Kararlı Destek Operasyonu Sözcüsü Üsteğmen Ubon Mendie: - "Afganların öncülüğünde Helmand'ın Sangin ilçesine yönelik operasyona ABD askeri danışmanları ve koalisyon hava saldırılarıyla destek verildi"

25 Ocak 2019 Cuma 23:27
ABD'nin Afganistan saldırılarındaki sivil kayıpları soruşturması

WASHINGTON (AA) - ABD'nin, Afganistan'ın Helmand iline bağlı Sangin ilçesinde Afgan kuvvetlerine destek amaçlı düzenlediği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği iddia edilen hava saldırıları, NATO öncülüğündeki Kararlı Destek Operasyon Karargahı tarafından incelemeye alındı.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Kararlı Destek Operasyonu Sözcüsü Üsteğmen Ubon Mendie, "Afganların öncülüğünde Helmand'ın Sangin ilçesine yönelik operasyona ABD askeri danışmanları ve koalisyon hava saldırılarıyla destek verildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda, Taliban'a ait olduğu iddia edilen el yapımı 23 patlayıcının imha edildiğini ve Taliban mensuplarıyla çatışmaların sürdüğünü belirten Mendie, sivil kayıp iddialarına konu olan hava saldırılarını incelediklerini açıkladı.

Saldırılarla ilgili haberlerde, 16 kişilik bir ailenin tüm fertlerinin öldüğü, onlarca kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan'ın Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de söz konusu saldırıları kınamış ve ABD'ye, Afgan köylerini bombalamaktan ziyade çabalarını, barışa sarf etmesi çağrısında bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 23:27
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Helmand
  4. NATO
  5. Taliban

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