0553 313 94 23

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden Pakistan'a Taliban'ı ikna çağrısı

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:21
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi'nden Pakistan'a Taliban'ı ikna çağrısı

İSLAMABAD (AA) - Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın, Pakistan'dan Taliban'ı Afgan hükümetiyle doğrudan diyaloğa geçmesi yönünde ikna etmesini istediği belirtildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Pakistan'a gelen Halilzad, Başbakan İmran Han ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile ABD-Taliban görüşmelerinde gelinen son durumu paylaştı.

İlk olarak Halilzad'la bakanlıkta bir araya gelen Kureyşi, Afganistan'da barış için yürütülen sürecin başarısı için Pakistan'ın üzerine düşen tüm görevleri yapacağını söyledi.

Pakistan tarafının Katar'ın başkenti Doha'da bugüne kadar yapılan 7 görüşme ve Afganistan'daki tüm tarafların katıldığı görüşmelerde gelinen noktadan memnun olduğunu ileten Kureyşi, tüm tarafların sorumlulukları paylaşması gerektiğini vurguladı.

Halilzad da Afganistan'da yaptığı son görüşmenin sürece yönelik en olumlu görüşme olduğunu kaydetti.

Diplomatik kaynakların Dawn haber sitesine verdiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede Halilzad, Pakistan'dan Taliban'ı Afgan hükümetiyle doğrudan diyaloğa geçmek için ikna etmesini ve bu yöndeki çalışmalara destek vermesini istedi.

Halilzad'ın ikinci durağı ise Başbakanlık oldu. Burada yapılan görüşmede Han, diyalog sürecinde gelinen noktadan memnuniyet duyduğunu aktardı.

Pakistan'ın ABD ve sürecin taraflarıyla görüşmelerinde aracılık rolünün devam edeceğini belirten Han, Afganistan'daki barışın tüm bölge ve Pakistan'ın arzusu olduğunu da kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:21
  1. ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
  2. Afganistan Barış Görüşmeleri
  3. pakistan
  4. Pakistan Başbakanı İmran Han
  5. Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Üvey babasını taciz iddiasıyla öldüren kadının kızından şok sözler
    1. Üvey babasını taciz iddiasıyla öldüren..
    2. Zihinsel ve bedensel engelli genç..
    3. Çin İslam'a savaş açtı!
    4. ABD'ye kaçmak isteyen El Salvadorlu..
    5. Suudi Arabistan ABD vatandaşı doktoru..
    6. Fransa’dan ABD’nin Zarif’e yönelik..
    7. Hindistan'dan Keşmir Vadisi'ne 25 bin..
    8. ABD'nin Afganistan Özel..
    9. Başbakan Orban'dan "von der Leyen"..
    10. İsveç’teki dilenciler belediyeye aylık..
    11. Aydın'da "jeotermal santral" protestosu
    12. Ambulans askıda kaldı, vatandaşlar..
    13. Çatıda mahsur kalan hamile kedi..
    14. Yeni Malatyaspor, Slovenya'dan turla..
    15. Ankara’da “Kıbrıs Resepsiyonu”
    16. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    17. "Geniş Aile Komşu Kızı" filminin özel..
    18. KKTC Milli Günü resepsiyonu
    19. Yeni Malatyaspor UEFA Avrupa Ligi’nde..
    20. İzmir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    21. Adıyaman'da ev yangını
    22. Yeni Malatyaspor rakibini yıktı geçti!
    23. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2...
    24. ABD'den skandal 'güvenli bölge'..
    25. Edirne'de greyderin çarptığı çocuk..
    26. Çocuklarını almaya giden aile kaza..
    27. Gri kategoride yer alan terörist..
    28. Ünlü anketçiye saldırı! Şikayetçi olmadı
    29. İtalyan firması, Suudi Arabistan ve..
    30. Filistin, İsviçre ve Hollanda'nın..
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    Berat Albayrak'tan kabine değişikliği açıklaması!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İngiltere'den skandal Türkiye çağrısı!
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'