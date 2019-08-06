ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad Hindistan'da Zalmay Halilzad, ABD'nin Afganistan'da Taliban ile sürdürdüğü görüşmelere ve barış sürecine ilişkin "uluslararası uzlaşma inşa etme" planı çerçevesinde Hindistan hükümet temsilcileriyle görüşecek

ANKARA (AA) - ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan barış sürecine ilişkin Hindistan hükümetiyle görüşmelerde bulunmak üzere Yeni Delhi’ye ulaştı. ANI haber ajansında yer alan habere göre, Halilzad, ABD'nin Afganistan'da Taliban ile sürdürdüğü görüşmelere ve barış sürecine ilişkin "uluslararası uzlaşma inşa etme" planı çerçevesinde Hindistan hükümet temsilcileriyle görüşecek. Hindistan makamları, Yeni Delhi'deki toplantıyla ilgili resmi açıklama yapmadı. Halilzad, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, tarafların son görüşmelerinde mükemmel ilerleme kaydedildiğini belirterek, barış sürecinin uluslararası mutabakat ile desteklenmesi için Yeni Delhi'ye gideceğini aktarmıştı. ABD ile Taliban arasındaki görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor. Hindistan, anlaşmanın hızla imzalanarak ABD'nin askerlerini erken bir tarihte çekmesinin Taliban ve Pakistan'ı bölgede güçlendireceği endişesiyle Afganistan'daki barış sürecine temkinli yaklaşıyor. Halilzad, Taliban ile 2011'den bu yana devam eden savaşı sonlandırmak üzere ABD adına barış müzakerelerini sürdürüyor.

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