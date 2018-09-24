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ABD'nin Brunson açıklaması sonrası dolar çakıldı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo'nun "Brunson" açıklamasının ardından Dolar/TL kuru hızla düştü.

24 Eylül 2018 Pazartesi 20:33
ABD'nin Brunson açıklaması sonrası dolar çakıldı

Bloomberg haber ajansına göre New York'ta gazetecilere konuşan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Brunson bu ay serbest kalabilir, hatta derhal serbest kalmalıdır" dedi.

Reuters haber ajansı da Pompeo'nun 'Amerikalı yetkililerin bu hafta İzmir'de ev hapsinde tutulan Andrew Brunson hakkında Türk yetkililerle konuşmayı umduğuna' dair sözlerini aktardı.

DOLAR'DA YÜZDE 4 DÜŞÜŞ

Bu haberin üzerine Dolar/TL kuru hızla yüzde 4'e yakın düşerek 6,05'e indi. Ancak daha sonra tekrar yükselişe geçen dolar 6.12 seviyelerine ulaştı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 20:33
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