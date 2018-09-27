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ABD'nin 650 TIR silahı kime teslim ettiği ortaya çıktı

ABD'nin terör örgütü YPG/PYD'ye yardımları aralıksız devam ediyor. Son olarak silah ve mühimmat dolu 650 TIR'ı, Dağlıca saldırısını yöneten bugüne kadar 104 Mehmetçik'imizi şehit eden PKK'lı terörist Azad Sımi'ye teslim ettiği ortaya çıktı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:10
ABD'nin 650 TIR silahı kime teslim ettiği ortaya çıktı

ABD'nın son olarak bin 500 silah ve mühimmat dolu TIR'ı Suriye-Irak sınırındaki Semalka Sınır Kapısından geçirip, terör örgütü YPG'ye teslim edildiği kesinlik kazandı. İstihbarat birimleri, bu TIR'lardan 650'si, sözde DEAŞ'la mücadele adı altında Suriye'nin Kuzeydoğusundaki Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyr Ez Zor'daki YPG'li teröristlere gönderildiğini belirledi. Sabah'ın haberine göre, Silahların bizzat Pentagon'a bağlı askeri yetkililer tarafından, YPG'nin Suriye'deki ikinci adamı olan, sözde genel komutan Çiya Kobani kod adlı Azad Sımi'ye teslim edildiği tespit edildi.

104 ASKERİMİZİN KATİLİ

İstihbarat birimlerinin tespitine göre, ABD'nin "General Mazlum" dediği YPG'nin genel sorumlusu Ferhat Abdi Şahin'in de yardımcısı olan Kobani doğumlu Azad Sımi, 20 yılı aşkın bir süredir PKK içinde faaliyet gösteriyor. Terörist Sımi'yle ilgili elde edilen arşiv kayıtlarında çok önemli bir ayrıntı da ortaya çıktı. Bu teröristin 12 askerin şehit edildiği, 8 askerin kaçırıldığı, 16 askerin de yaralandığı Dağlıca karakoluna saldırının planlayıcısı ve koordinatörü olduğu belirlendi. Hakkâri kırsalında,2007-2011 yıllarında sözde Cilo Eyalet sorumlusu ve PKK'nın silahlı kolu HPG'nin de Askeri Konsey Üyesi olan Azad Sımi, sınır hattındaki Samanlı, Serbest, Alan, Pirinçeken, Tekeli, Derecik, Ortaklar, Gelişen, Beyyurdu, Hantepe, Gediktepe, Umurlu karakollarına 104 askerimizin şehit edildiği hain saldırıların bir numaralı faili olarak Van, Hakkâri ve Şırnak Başsavcılıklarınca aranıyor. Terörist Sımi, 2008'de Aktütün karakoluna düzenlenen 17 askerin şehit edildiği saldırı ile 2011'de Hakkâri'nin Çukurca İlçesinde 25 askerin şehit edildiği, saldırıların da planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak aranıyor.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:10
  1. Şırnak
  2. Van
  3. Çiya Kobani kod adlı Azad Sımi
  4. ABD
  5. YPG

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