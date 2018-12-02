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ABD'nin 5. Filo komutanı evinde ölü halde bulundu

ABD’nin Bahreyn merkezli 5. Filo Komutanı Koramiral Scott Stearney, Bahreyn’deki evinde ölü bulundu. Stearney'in ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

02 Aralık 2018 Pazar 06:34
ABD'nin 5. Filo komutanı evinde ölü halde bulundu

Konuyla ilgili olarak ABD Donanmasının Twitter hesabından açıklama yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Donanması Deniz Harekat Komutanı Amiral John Richardson, ABD'nin Orta Doğu'daki deniz gücünden sorumlu olan Koramiral Stearney'nin Bahreyn'deki evinde ölü bulunduğunu ifade etti.

Ölüm nedeni belli değil

Richardson, Amerikalı komutanın ölüm nedenine ilişkin bir yorum yapmadı.

Şu aşamada cinayet ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydeden Richardson soruşturmanın Bahreynli yetkili makamların da desteğiyle devam ettiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 06:34
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