Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

ABD'nin 27 yıllık 'çekilme' yalanı! Bölgeye kene gibi yapıştılar

Maşası olan terör örgütlerini korumak için Suriye’ye 5 bin askerle yerleşen ve 22 askeri üs kuran ABD, sürpriz bir kararla çekileceğini duyurdu. Ancak karar Türkiye’de şüpheyle karşılandı. 1991 yılında Körfez Savaşı’yla bölgeye giren ABD 27 yıldır çekilme senaryoları yazıyor. ABD’nin hem Irak hem Suriye’deki varlığı çeşitli gerekçelerle sürekli uzadı.

21 Aralık 2018 Cuma 08:43
ABD'nin 27 yıllık 'çekilme' yalanı! Bölgeye kene gibi yapıştılar

Amerika'nın bölgedeki 'çekilme' çıkışları ilk değil. Bu senaryo 27 yıldır gündemde. 1990 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgaline yeşil ışık yakıp 17 Ocak 1991'de Kuveyt'in işgal edildiği gerekçesiyle Irak'a saldıran ABD, Basra Körfezi'nde güvenliği sağlama gerekçesiyle askeri yığınak yaptı ve çok kısa sürede bölgede askerlerinin sayısını 500 bine çıkardı. 90'lar boyunca Irak'ta 'yeniden inşa' ve 'yerel yönetimler' kılıfı altında parçalama projesi yürüten Washington, bölgeden çıkma mesajlarını arada bir verse de Irak'tan ayağını tamamen çekmedi. 2003 yılında Irak bir kez daha işgal edildi. Saddat devrildi, ülke altüst oldu. ABD'nin işgale gerekçe olarak sunduğu 'kimyasal silahlar' hiçbir zaman bulunamadı. Koltuğu Bush’lardan devir alan Barack Obama yönetimi 'çekilme politikasını' da miras edindi. Obama, 2011'de asker çekme kararı aldı, bazı askerler ülkeye döndü ancak bu da uzun sürmedi. Amerika bu kez DEAŞ terör örgütünü sahaya sürerek bölgeye yeniden geldi. Üstelik bu kez sadece Irak'a değil, aynı zamanda Suriye'ye.

Bu kaçıncı söz?

Irak'ta başlattığı parçalama projesini Suriye'de de hayata geçiren ABD, Suriye'nin kuzeyi boyunca ve başta Rakka olmak üzere zengin enerji kaynaklarına sahip bölgelerde PKK kontrolünde terör cepheleri kurdu. Trump yönetimi DEAŞ'ı Obama'nın yarattığını söylediği seçim kampanyasında Suriye'den çıkma sözünü vermişti. Ama başkan seçilince bu sözü tutamadı. Aralıklarla Suriye'den çıkacağını söylese de çıkmak bir yana bölgeye daha da yerleşti. Trump'ın bir kez daha 'çıkıyoruz' dediği son sözleri bu yüzden inandırıcı bulunmuyor. 27 yıldır çekilme senaryoları yazan ABD'nin yeni bir senaryo yazdığı ve bu senaryonun arkasında da yeni yıkım planları olduğu dillendiriliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 08:43
  1. ABD
  2. çekilme
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • Mustafa Jhonsson-oğuMustafa Jhonsson-oğu54 dk önce
    Yesil kart alip bu ülkeye gidecegim, orada kalip USA ordusuna katilacagim. Ortadogu`da görevlendirilmek isterdim.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
  1. Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü..
  2. FETÖ'nün "kripto mahrem yapılanması"na..
  3. Washington, Kore Yarımadasında nükleer..
  4. Kasımpaşa-Beşiktaş maçı saat kaçta ve..
  5. Pislik için ‘Özel’ seçilmiş
  6. Lider Medipol Başakşehir, seneyi..
  7. Yunanistan'da 'Bora' paniği! 'Türkler..
  8. Libya'nın güneyindeki Şerare Petrol..
  9. HSK kararnamesi ile yeni mahkeme kuruldu
  10. Türkiye-AB ilişkilerinde 2019..
  11. Adıyaman'da çöp kamyonunun altında..
  12. Nissan'ın eski Üst Yöneticisi Ghosn..
  13. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca..
  14. Miami Heat 3'te 3 yaptı
  15. Doğu Anadolu'da kar yağışı ve soğuk hava
  16. Piyasa güne eksi rezervle başladı
  17. İlknur Gül kimdir nerelidir?
  18. Borsa, güne yatay başladı
  19. Binali Yıldırım ile Devlet Bahçeli..
  20. TBMM Başkanı Yıldırım, Bahçeli ile..
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!
Mehmetçik, YPG'li teröristlerin aklını böyle aldı: Gerçek komandolar geldi, bir anda kıyamet koptu!

Günün Karikatürü

21 Aralık 2019
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
Mete Yarar'dan çarpıcı 'ABD' açıklaması: Türkiye 24 saat içinde vuracak
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
CHP İzmir belediye başkan adayı kim?