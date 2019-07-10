ABD'nin 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası zaferi - Elde edilen başarı nedeniyle New York'ta kutlama organizasyonu düzenlendi- Kutlamada, "kadın-erkek ücret eşitliği" çağrısı yapıldı



NEW YORK (AA) - 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası şampiyonu ABD Milli Takımı için New York'ta kutlama düzenlendi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın final maçında Hollanda'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan ABD Futbol Takımı'nın bu başarısı nedeniyle bir zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin takım oyuncularına sevgi gösterisinde bulunduğu yürüyüşün ardından, New York Belediyesi önünde konuşmalar yapıldı. New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, burada yaptığı konuşmada, takımı tebrik edip, kadın-erkek ücret eşitliği çağrısı yaptı. "ABD, eşit ücret ödeyin!" diyen Blasio, ülkede kadın ve erkek çalışanlara eşit ücret verilerek, kadınların onurlandırılacağını vurguladı. Takım oyuncuları da yaptıkları konuşmada, kadın-erkek ücret eşitliği çağrısında bulundu. ABD, 1991, 1999 ve 2015 yıllarının ardından FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı 4. kez müzesine götürmüştü.



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