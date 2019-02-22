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ABD'nin 200 askeri Suriye'de kalacak

Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

22 Şubat 2019 Cuma 04:26
ABD'nin 200 askeri Suriye'de kalacak

 Beyaz Saray, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin ardından "barışı koruma" göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sanders, açıklamasında, "Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye'de bir süre daha kalacak." ifadesini kullandı.

Konuyla ilgili başka bir detay vermeyen Sanders'ın açıklamasının Erdoğan-Trump görüşmesinin hemen ardından yapılması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, aralık ayında yaptığı açıklamada, Suriye'de DEAŞ terör örgütünün neredeyse tamamen bitirilme noktasına geldiğini ve artık Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekileceğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 04:26
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