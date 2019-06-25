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ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor

Ülkede yapılan bir ankete göre, ABD'lilerin yüzde 58'i İran'a yönelik askeri operasyona karşı çıkıyor, yüzde 24'ünün ise operasyonu desteklediği belirtildi

25 Haziran 2019 Salı 00:12
ABD'lilerin sadece yüzde 24'ü İran'a askeri müdahaleyi onaylıyor

NEW YORK (AA) - ABD'de yapılan ankete göre, Amerikalıların yüzde 58'inin İran'a yönelik askeri operasyona karşı çıktığı, yüzde 24'ünün ise onayladığı bildirildi.

İnternet haber portalı The Hill ve anket şirketi HarrisX tarafından son günlerde artan ABD-İran gerginliğine ilişkin ortak anket yapıldı.

Dün ve önceki gün gerçekleştirilen ankette Amerikalılara "Son günlerdeki İran'ın düşmanlığına karşı ABD'nin uygun cevabı ne olmalıdır?" sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 19'u ABD'nin İran'a sınırlı ölçüde askeri operasyon düzenlemesini onaylarken yüzde 5'i ise savaş ilan edilmesini istedi.

Katılımcıların yüzde 49’u iki ülke arasındaki gerginliğe uzlaşma yoluyla çözüm bulunmasını isterken yüzde 9’u da İran'ın insansız hava aracını (İHA) vurmasına yönelik ABD'nin herhangi bir karşılık vermemesi görüşünü dile getirdi.

Binden fazla kişiyle yapılan ankette katılımcıların yüzde 18’i ABD'nin İran’a karşı nasıl bir cevap vermesi gerektiği konusunda kararsız olduklarını belirtti.

İran, geçen hafta ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'yı düşürdüğünü duyurmuş, bunun üzerine Beyaz Saray'da İran'a askeri misilleme içeren ve Trump'ın başkanlığını yaptığı acil durum toplantısı düzenlenmişti.

Başkan Trump, son anda söz konusu misillemeden "çok fazla insanın öleceği gerekçesiyle" vazgeçmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 00:12
  1. ABD-İran gerginliği
  2. anket
  3. iran

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