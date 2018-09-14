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ABD'lilerin Reza Zarrab şaşkınlığı!

Zarrab’ın ünlü Nobu restoranındaki görüntüleri’, cezaevinde olması gerektiğini söyleyen Amerikalı hukukçuları da şaşkına çevirdi.

14 Eylül 2018 Cuma 08:11
ABD'lilerin Reza Zarrab şaşkınlığı!

ABD’de İran’a yaptırımları delmek suçundan toplam 135 yıl hapis cezasıyla yargılanırken savcılıkla anlaşarak itirafçı tanıklık yapan Zarrab’ın cezaevinde olduğu sanılıyordu. 

KEFALET BAŞVURUSU OLSA BİLİNİRDİ
Davayı yakından takip eden Amerikalı hukukçular Reza Zarrab’ın serbest kalmasının hukuken mümkün olmadığını, Nobu restoranda çekilen fotoğrafın ancak kendisini savcılığa götüren FBI ajanlarının ‘ayrıcalık’ tanımasıyla gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Hukukçulara göre bu da federal suç kapsamına girer.

Reza Zarrab’ın itirafçı tanıklığı sayesinde savcılığın mahkemeye vereceği ‘5K1 mektubu’yla çok önemli bir ceza indirimi almasının beklendiğini belirten hukukçular, Zarrab’ın ceza duruşması öncesinde kefalet başvurusunun gizli kalamayacağını, çünkü tüm kefalet başvuruları ve kararların kamuya açık olduğunu söyledi. 

Reza Zarrab’ın halen FBI denetiminde New York’ta bir cezaevinin özel bölümünde tutulduğuna inanan hukukçular, daha önce gardiyana rüşvet vererek içeriye içki ve telefon soktuğunu da hatırlattı. Hukukçular Zarrab’ın kendisine eşlik eden FBI ajanı ya da cezaevi kolluk görevlisiyle de böyle bir yakınlaşmaya girmiş olabileceği şüphesini aktardı.

KAYNAK: HÜRRİYET

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 08:11
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