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ABD’de "cinsel istismar" kurbanları için protesto gösterisi

ABD’nin Chicago kentinde, aralarında cinsel istismar mağdurlarının da bulunduğu bir grup protesto gösterisi düzenledi. Gösteri sırasında "Göçmenler saldırı altındaysa ne yaparız, ayağa kalkar, savaşırız" ve bunun gibi mesajların verildiği pankartlar taşındı.

29 Temmuz 2018 Pazar 10:10
ABD’de "cinsel istismar" kurbanları için protesto gösterisi

ABD’nin Chicago kentinde cinsel istismar protestosu gösterisi düzenlendi. Gösteriye katılanlar arasında, cinsel istismar kurbanları da vardı.

Michigan Caddesi'ndeki Jane Bryne Parkı’nda toplanan grup, yapılan konuşmaların ardından polis gözetiminde yürüyüşe geçti. Cinsel istismarın yanı sıra ülkedeki göçmen politikaları ve polis şiddetinin de protesto edildiği etkinliğe birçok kişi destek verdi.

"Göçmenler saldırı altındaysa ne yaparız, ayağa kalkar, savaşırız", "Her zaman aynı hikaye, siyahi olmak bir suç değil” ve “Adalet yoksa barış da yok, ırkçı polise hayır” sloganlarının atıldığı gösteride “Tecavüz kültürü son bulsun, mağdurlara destek olunsun”, “Tecavüze hayır”” yazılı pankartlar taşındı.

Yürüyüş güzergahındaki Amerikalıların yanı sıra kenti gezen turistlerin de ilgisini çeken gösteri olaysız sona erdi.

Grubun önceki yıllarda gerçekleştirdiği protestolar sırasında polis çok sayıda eylemciyi gözaltına almıştı. 

 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 10:10
  1. ABD
  2. protesto
  3. cinsel istismar
  4. ABD'li göçmenler

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