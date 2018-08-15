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ABD'liler Muharrem İnce'yi dolar için mi aradı?

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında dolar ile ilgili kullandığı ifadeler, "ABD'den dolar içinde mi arandı?" sorusunu akıllara getirdi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59

YENİAKİT.COM.TR-  24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim meydanlarında dolar ile ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında geliyor.

"ERDOĞAN KAZANIRSA DOLAR..."

İnce, bir mitingi sırasında "Erdoğan kazanırsa dolar 8-10 liraya gider. Ben kazanırsam istikrar olur. Ben kazanırsam dolar düşer." ifadelerini kullandı. Bu açıklamaların ardından vatandaşın aklına "ABD'den dolar için mi arandı?" sorusunu getirdi.

"AMERİKALILAR BENİ ARADI"

Muharrem İnce, telefonla bağlandığı CNN Türk yayınında terörist Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili 'Amerikalılar beni aradı, Türkiye FETÖ'yü ABD'den usulüne göre istememiş' ifadesini kullanmıştı.

'KİM ARADI' SORUSUNA CEVAP VERMEDİ, 'İYİ GECELER' DEYİP TELEFONU KAPATTI

Sunucu Hande Fırat'ın 'kim aradı' sorusuna yanıt vermeyen İnce, aynı iddiasını tekrarladıktan sonra, sunucunun 'kim aradı' sorusunu yeniden sormasına fırsat vermeyerek 'hepinize iyi geceler' diyerek telefonu kapatmıştı.

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 21:59
  1. Muharrem İnce
  2. CHP
  3. ABD
  4. Fetullah Gülen

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