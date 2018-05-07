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ATAK'ı kendi üretimleri sanan Amerikalılar övgüler yağdırdı

ABD ordusuna yakınlığı ile bilinen @USAmilitaryUSA isimli Twitter hesabı, 4 ATAK helikopterinin yan yana dizilip hedefi başarıyla vurduğu anı “Ne düşünüyorsunuz?” mesajıyla paylaştı. Takipçileri, ATAK’ın ABD tarafından üretildiğini zannedip sanıp övgü dolu ifadeler kullanınca, Türkiye’den kullanıcılar kaydın Efes 2018 provası olduğunu yazıp uyardı.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:11
ATAK'ı kendi üretimleri sanan Amerikalılar övgüler yağdırdı

Efes 2018 tatbikatına hazırlık provalarında, yerli savunma sanayiinin göz bebebeği 4 tane T129 ATAK helikopterinin yan yana dizilerek belirlenen hedefi başarıyla ateş altına aldığı görüntüler, ABD ordusuna yakın bir twitter hesabında hayranlık uyandırdı.

296 bin takipçili @USAMilitaryUSA adlı hesap, ATAK helikopterlerinin tatbikat provasına ait görüntüleri, ABD ordusunun sahip olduğu saldırı helikopterleriyle karıştırarak, "Ne düşünüyorsunuz?" yorumuyla takipçilerine sundu.

 

Hesabı takip eden Amerikalı kullanıcılar da aynı yanılgıya düşerek, "Görün işte bizim çocukları, bizim tarafımızda oldukları için şanslıyız" değerlendirmesiyle görüntüler karşısında övgü içeren yorumlar yaptı.

Türkiye'den kullanıcılar ise, ABD merkezli hesabın düştüğü hatayı çeşitli esprilerle değerlendirirken, helikopterlerin Türkiye üretimi ATAK'lar olduğu gerçeğini vurgulayan yorumlara imza attı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 07:11
  1. abd
  2. atak
  3. helikopter

YORUM YAZ

  • Osman TokOsman Tok1 sa önce
    Daha kimlere ögdürürsünüz Dahakimlere Yakında Ruslara Cinlilere İsraillilereHatta Esata blle ögdürürsünüz. Sizden korkulur.
  • Adnan Adnan 24 dk önce
    Bırakın sevinsinler.
  • deniz gezerdeniz gezer49 dk önce
    Hankı fabrikada üretiliyo bu.. Yerli otoyuda beklirik
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