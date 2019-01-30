0553 313 94 23

ABD'li yetkiliden "İran İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşılık verebilir" uyarısı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats: "İran güçlerinin kayıp vermesine neden olan İsrail saldırıları Tahran'ın misilleme olasılığını artırıyor"

30 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
ABD'li yetkiliden "İran İsrail'in Suriye'deki saldırılarına karşılık verebilir" uyarısı

KUDÜS (AA) - ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, İran'ın Suriye'deki güçlerini hedef alan İsrail saldırılarına karşılık verebileceği uyarısında bulundu.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde düzenlenen "ABD'ye Yönelik Küresel Tehditler" oturumunda konuşan Coats, Tel Aviv ile Tahran arasında Suriye üzerinden yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın İsrail ile büyük çaplı silahlı çatışmadan kaçınmaya çalıştığı yorumunu yapan Coats, "İran güçlerinin kayıp vermesine neden olan İsrail saldırıları Tahran'ın misilleme olasılığını artırıyor." ifadesini kullandı.

Benzer bir uyarı pazartesi günü başkent Tel Aviv'de bir konferansta konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den gelmişti. Rivlin de İran'ın Suriye'deki güçlerine yönelik İsrail saldırılarına karşı misilleme yapabileceğini dile getirmişti.

- İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları

İsrail ordusu, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısı düzenledi. Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül 2018'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 16:27
  1. iran
  2. İsrail
  3. Suriye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı... Beylikdüzü Belediyesi çalışanı intihar etti!
    1. Ailesi Ekrem İmamoğlu'nu suçladı.....
    2. Türkiye'den Rusya'ya kritik ziyaret!
    3. Red Bull M.E.O. Dünya Finali Almanya'da
    4. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!..
    5. Milli Savunma Bakanlığı Rusya'ya heyet..
    6. 2018'de transfere 7 milyar dolar..
    7. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! O..
    8. Trump'tan Venezuela'ya seyahat uyarısı
    9. Bulgaristan Meclisi Dışişleri..
    10. YÖK, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve..
    11. İstanbul'da zincirleme kaza trafiği..
    12. Ticaret Bakanı Pekcan, Kırgızistan..
    13. FETÖ sanığı iş adamı hakim karşısında
    14. AK Partili isimlerden Hıncal Uluç'a..
    15. Altının kilogramı 222 bin 300 liraya..
    16. Galatasaray'dan sürpriz transfer!
    17. İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, AA'yı..
    18. Transfer yasağı kaldırılan..
    19. ABD'li yetkiliden "İran İsrail'in..
    20. Rusya'dan Venezuela'daki muhaliflere..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz