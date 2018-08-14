ABD'li yetkili itiraf etti:Rusya uyduları vurabilir
Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda konuşan ABD’li üst düzey yetkili, Rusya’nın füze ve lazer sistemleriyle uzaydaki uyduları vurmasından korktuklarını ifade etti.14 Ağustos 2018 Salı 12:27
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Yleem D.S. Poblete, Cenevre’deki Silahsızlanma Konferansı’nda ülkesinin en büyük askeri korkusunu açıkladı.
Amerikalı üst düzey yetkili, Rusya’nın geliştirdiği silahlarla uzaydaki uyduları düşürme kapasitesine sahip olmayı hedeflediğini ifade etti.
ABD’yi endişelendiren Rus silahları arasında, taşınabilir lazer sistemi de yer alıyor.
Cenevre’de bugün düzenlenen konferans, uzayda da silah yarışına girilmemesini amaçlıyor.
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