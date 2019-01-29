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ABD'li yetkili itiraf etti: Türkiye'nin giderek artan otoriterliği...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Türkiye-ABD ilişkileri hakkında açıklama yaptı. Coats, Türkiye'nin bölgede dengeleri değiştirdiğini itiraf ederek "Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 19:04
ABD'li yetkili itiraf etti: Türkiye'nin giderek artan otoriterliği...

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği nedeniyle Türkiye-ABD ilişkilerinde zorluklar yaşandığını belirtti.

ABD Senatosu İstihbarat Komitesi'nde konuşan Coats, "Türkiye'nin bölgesel hırsları, ABD'ye olan güvensizliği ve Türk yönetiminin giderek artan otoriterliği, ikili ilişkileri zorlaştırıyor" dedi.

Türkiye'nin bölgedeki otoritesini kabul etti

Coats, bundan dolayı Ankara'nın ABD'nin bölgedeki hedeflerine karşı koyma konusunda daha istekli olduğunu ifade etti. Coats, Suriye'de dengelerin değiştiğini ve Türkiye'nin bölgede bir hayli güçlendiğini itiraf etti.

Ayrıntılar geliyor…

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 19:04
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