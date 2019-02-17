Amerikalı yazarlar: Erken 20. yüzyılda Yahudiler içimizde ırkçılığı körükledi

yeniakit.com.tr NOI Araştırma grubu tarafından 20.yüzyıl ilk yarısında görülen ve siyahsurat (blackface) olarak bilinen sanatçı uygulamasının aslında ne maksatla ve kimler tarafından işletildiği üzerine enteresan bir yazı yayınlandı.

Yüzü siyaha boyayarak çıkıp türlü oyunculuklar yapmak üzerine kurulu olan bu uygulama yazıya göre ekseriyetle Yahudiler tarafından kendilerine gösterilebilecek nefreti minimize edip dikkat dağıtma ve o nefreti siyahî insanlara yönelttirerek ırkçılığı körükleme gibi maksatlara binaen kullanıldı.

Yahudi tarihçi: “Amerikalı siyahlara karşı nefret, yahudiler için tampon vazifesi gördü!”

Amerikan Yahudi tarihi üzerine en popüler kitabı yazan Dr. Irving Howe, siyahların (zencilerin) Yahudiler için günah keçisi olduğunu kabul eden birçok Yahudi bilginden bir tanesidir:

“Onlarca yıl boyunca Amerikan siyahî insanları Amerikan Yahudileri için bir tür tampon olarak hizmet ettiler... Yerel nefret acısını siyahlardan çıkardığı müddetçe Yahudilerden öfkelerini çıkarmaları daha az olasıydı.”

Bu alıntının ardından “Dolayısıyla Yahudiler için siyahî insan karşıtı ırkçılık bir kazanç ve nüfuz ile kuvvet kazanmaya dair kendi hedefleri için değerli bir varlıktı” denilen yazıda, Yahudilerin “dini etnisizmin değil fakat ırkçılığın Amerikalıların yolu” olmasını temine gayret ettikleri belirtildi.

Yahudi film bilgini Lester D. Friedman’ın ise “Holywood’s Image of Jew (Holywood’un Yahudi İmajı)” adlı kitabında daha da açık ifadesi bulunduğu ifade edilerek iktibasta bulunuldu:

“Hakikaten birçok Yahudi oyuncu erkenden siyahsurat kullanımına başlayıp başarıyla devam ettiler... Doğrusu, böyle aktivitelerin aşağılayıcı veçhelerini umursamamak çok kolaydır, vicdansız ırkçılık tarihi metinlerden alıntılarla, böyle zalim parodilerle kabul edilip beslendi. Yahudilerce bu tip siyahsurat tasvirlerindeki istihzanın açık unsurları siyahların tuhaf sterotiplerini taklit etmesi artık şüphe uyandırıcı şekilde bir grubun başka bir grubu taklit ederek kendi üstünlüğünü iddia etmeye gözü dönmüş ihtiyacı gibi gözüküyor.”

“Siyahlarla alay etme yahudi göstericilerle özdeşleşmişti”

Yazının devamında, Kaliforniya Üniversitesi dini çalışmalar profesörü Dr. Michael Alexander’ın da Ulusal Yahudi Kitap Ödülü almış eserinde siyahlarla alay etmenin adeta Yahudi götericilerle özdeşleştiğini belirten ifadeleri üzerinde duruldu. Alexander’a göre 1910’lar ve 1920’lerde Yahudiler Amerika’daki diğer tüm gruplardan çok daha fazla olarak bu tür alay etmenin içinde yer almıştı.

Makalede Eddie Cantor, Sophie Tucker, Al Jolson, Irving Berlin, George Burns ve Florenz Ziegfield gibi devrin en meşhur Yahudi sanatçılarının “siyah ırk ile alay etmeyi” ana konu olarak kullandıklarına dikkat çekildi.

Yahudi tarihçi Dr. Jeffrey Melnick de şunu demekteydi: “Yahudiler Amerikan popüler kültürünün bağlandığı ırkçı sterotiplerin imalatında büyük rol oynadılar.”

“Yahudiler siyahları tecavüzcü, suçlu ve ancak köle olabilir mahluklar olarak yansıtan filmi finanse etti”

Hakeza yazıda, “Yapılmış en siyahî insan aşağılayıcı film” olarak tavsif edilen “The Birth of a Nation” için Boston’dan Yahudi işadamlarının yatırımda bulundukları da öne sürüldü. 1915’te çıkan film gişe rekorlarını alt üst etti. İç Savaş’ın tarihini yeniden yazan film Ku Klux Klan “teröristlerini” kahraman ve “minnettar beyaz milletin” kurtarıcıları yaptı.

Yazıya göre filmde ayrıca tüm siyahlar kötü şöhretli suçlular, beyaz kadınların kontrol edilemez tecavüzcüleri ve gerek zeka, gerek sosyal gereke manevi anlamda aşağı kimseler olarak Amerika’da köle olmak dışında hiçbir faydalı yanları ve haklı fonksiyonları olmayan mahluklar olarak tasvir edildi. Yahudilerin finanse ettiği vurgulanan filmin kaç bin insanın linç edilmesine yol açtığının ise bilinmediği kaydedildi.

Keza yazıda, Yahudi eleştirmenlerin filmin meziyetlerinin borazanlığını yaptığı, Yahudi salon sahiplerinin filmi öne çıkardıkları ve Yahudi dağıtımcıların da her yere dağıttıkları öne sürüldü.

İşin filmlerde kalmadığı da kaydedilen yazıda, Yahudi müzik yayıncısı Isidore Whitmark’ın ise utanç verici siyah insan imajları oluşturup dağıttığı ileri sürüldü.

Yazının sonunda ise “Yahudi egemenliğindeki medyanın” Amerikan bu nefret olgusu tarihinde Yahudi rolünü gizlemeye dikkat ettikleri üzerinde duruldu.