Amerikalı yazar, Türkiye’nin istedikleri gibi olmamasından yakındı, “Bıktım artık” dedi

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Amerika’nın önde gelen siyasi yayın sitelerinden Politico’da yayınlanan makalesinde Steven A. Cook adlı yazar, Türkiye’ye istedikleri gibi ayar verememeleri ve kendi istedikleri hale sokamamaktan sızlandı, artık “bıkıp usandığını” ifade etti. Ayrıca Trump’ın terörist başı F. Gülen’i de iade edecek gibi göründüğünü belirtti.

“Türkiye Umduğumuz Gibi Olmuyor”

“Türkiye’den çoktan bıktım usandım. Birçok Amerikalının da böyle düşündüğünü zannediyorum” diyen Cook, ancak Washington’da dış politikayı ellerinde tutan küçük bir grubun hala Türkiye’yi Amerika için “stratejik olarak önemli bir partner” diye zikretmelerine sitem etti.

Cook devamla; “Kağıt üzerinde ülke iyi gözüküyor; Amerika’nın birçok en baskın harici politika endişelerinin merkezinde konumlanıyor, NATO üyesi, istikrarlı ve harici partnerlerine hava üslerine erişim ve istihbarat işbirliği sunabiliyor. Bunların hepsini kuvvetli noktalar olarak düşünürdüm. Artık, onların çoğunlukla fazla değer biçilmiş olup çok kere başka yerlerde de bulunur olduğu kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

“Trump’ın bu hususi meselelerdeki pozisyonlarını beğenin yahut beğenmeyin, Türkiye birçoğumuzun uzun süreden beri olmasını umduğumuz partner olmadığını ispatlamaktadır” diyen Cook, Türkiye’ye istedikleri gibi ayar verememenin sıkıntısını yaşadıklarını böylece alenen ifade etmiş oldu.

Türkiye’nin “dünyada gazeteci hapsetmede lider olduğunu” iddia eden Cook, 2016’dan beri sadece gazeteci değil, akademisyenler, bürokratlar, bilim adamları ve hakimlere ilaveten polisler ve askerlerden 200.000’den fazla insanı temizlediğini söyledi. Böylece tipik bir Batılı cahil yazar profili çizip, Türkiye’nin darbe teşebbüsünde neler atlatıp nelerle yüzleştiğine dair hiçbir bilgi vermeyip temel kurmadan sadece sonuç odaklı yazarak, aleni şekilde hakiki resmi karalayıp okuyucu algısını saptırmaya çalıştı. Ayrıca Cook, Türkiye’nin dayanıklı bir demokrasi olacağı umulduğu halde, seçimli otokrasiye döndüğü saçmalığını savurmakla, “kendi istediklerinin olmamasını demokrasinin olmaması” olarak gördüklerini izhar etti.

Trump’ın Feto’yu Verecek Gibi Göründüğünü Öne Sürdü

Amerika-Türkiye ilişkerinde mesele Suriye, İran, Rusya, Türkiye’deki Amerikalılara muamele ve Fethullah Gülen’in kaderine gelince büyük fay hatları bulunduğuna dikkat çektikten sonra Cook, Trump’ın hakikaten Fethullah Gülen’i “aleyhinde ikna edici delil bulunmamasına rağmen” Türkiye’ye iade edecek gibi göründüğünü belirtti.

Türkiye’nin Kendilerine Bağımlı Olmamasından, Kudüs Davası ve Terörle Mücadelesinden Sızlandı

Cook’un rahatsız olduklarını itiraf ettiği diğer bir husus da dikkat çekiciydi. Buna göre yazar, Türkiye’nin Amerikan savaş uçaklarına tehdit teşkil ettiğini söylediği ileri bir Rus hava savunma sistemi almak işleminde bulunmasından yakındığı gibi, diğer yandan Amerikan askeri envanterinden de talepte bulunmasından şikâyet etti. Böylece Türkiye’nin sadece kendilerine bağımlı olmasını isteyip bu halden uzaklaşmış olmasını da dert edindiklerini zımnen itiraf etti.

Cook’un diğer sözleri ise teröristleri savunmak üzerine oldu. Türkiye liderinin, Suriye’de Amerikan askerlerini tehdit ettiğini belirten Cook, “Washington’ın İslam Devleti’ne karşı savaşan Suriyeli-Kürt müttefiklerine” karşı operasyonlara girişmesinden sızlandı. Böylece PKK ve uzantısı terör örgütlerini normalleştirip müdafaa ederken, diğer yanda Daeş denen ve İslam’ı zerre kadar temsile selahiyeti olmayan terör örgütünü “İslam Devleti” ifadesiyle zikrederek, asıl problemlerinin İslam ile alakalı olduğunu ve Türkiye’nin de eskiden olduğu gibi İslam’a hücum eder bir devlet yapısına bürünmesini istediklerini düşündürtü. Ayrıca bu bahiste Türkiye’nin, Daeş’e karşı en esaslı operasyon yapıp şehidler verdiği hakikatini de dillendirerek hakkaniyet göstermeyi, tipik bir Batılı yazar olarak pek tâbi beceremedi.

Yazı boyunca şaklabanlık gösterip Türkiye’yi “tavuk” olarak temsil ile anlatmaya kalkan Cook adlı maskaranın, Türkiye’nin Harem-i Şerif/Mescid-i Aksa hassasiyetinden de dert yandı.

“Liderleri Hırslı, Amerika’nın Çıkarlarını Paylaşmıyor... Ama Türkiye Paha Biçilemez Kıymette”

Cook yazısının sonlarında toparlama yaparken Türkiye’nin bugün “ortak” falan olmadığını ifadeyle dikkat çekici bir vurgu yaptı. Buna göre Türkiye’nin liderleri, “kendi başlarına, bağımsız olarak Ortadoğu’ya ve Müslüman dünyasına liderllik etmek hırsları beslemektedirler.” Yazara göre Ankara, Amerika’nın menfaatlerini paylaşmamaktadır.

Ancak tüm bunlarla Türkiye’nin önemsiz bir ülke olduğu ve Amerika’nın bağları koparıp atması gerektiği manasının çıkarılmaması icap ettiğini ve Türkiye’nin paha biçilemez kıymette olduğu zamanlar da bulunup hükümetin yardımcı olabileceğini ifade etti. Bu ifadeleri ise, ne kadar istemeseler de Türkiye’yi önemsemeleri gereken ciddi bir güç olarak kabul etmek durumunda kaldıklarını düşündürmektedir.

Siyonist Yazardan Destek

Meşhur Siyonist yazarlardan olup daha evvel Türkiye ve Başkan Erdoğan’a hücum mahiyetindeki bazı sözlerini Akit’te de haberleştirdiğimiz Michael Koplow da Cook’un yazısını twitter hesabından paylaştı. Siyonist yazar, Cook’un Türkiye hakkında yazdığı her şeyi desteklediğini kaydetti.