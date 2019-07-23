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ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu:- "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ve ithalat yaptığı 4’üncü ülke oldu"- Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu:- "Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 200 milyar dolara yükseltmeliyiz"

23 Temmuz 2019 Salı 13:33
ABD'li ve Türk yatırımcılar İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ve ithalat yaptığı 4’üncü ülke oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye, ABD’den 12 milyar dolar Doğrudan Yabancı Yatırım (FDI) çekti." dedi.

Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi tarafından, ABD eski İçişleri Bakanı Ryan Zinke, TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım, Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu ve iki ülkeden şirketlerin katılımıyla İstanbul'da bir toplantı düzenlendi.

Dağlıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çalışmalarından ve faaliyet alanlarından bahsetti.

Doğrudan Yabancı Yatırımlarım (FDI) Türkiye’ye çekmek için Türkiye'nin kurumsal bir parçası olduklarını aktaran Dağlıoğlu, uluslararası yatırımcıların kendilerine Türkiye’de yatırımla ilgili sorunlarını çözmek için başvurabildiğini bildirdi.

Çeşitli sektörden gelen yatırımcılara ve iş adamlarına koordinasyon ve destek sağlamaya çalıştıklarını belirten Dağlıoğlu, şunları söyledi:

"Uluslararası yatırımcıları bakanlarımızla, bölgesel yöneticilerimizle ve diğer kamu kurumlarıyla buluşturmaya hazırız. Doğrudan yabancı yatırım açısında bakacak olursak, 2002 öncesinde, toplam doğrudan yabancı yatırım miktarı sadece 15 milyar dolardı. Geçtiğimiz 17 yıl içerisinde bu miktarı 210 milyar dolara çıkarabilmeyi başardık. 2018 yılı Türkiye açısından çok verimli bir seneydi. Türkiye olarak 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı çekmeyi başardık. Bir önceki seneye göre 15 milyon dolarlık bir artış yaşandı."


- "Türkiye’de yatırım yapmak için birçok sebep var"


Dağlıoğlu, Türkiye ve ABD arasında uzun süreli bir ortaklık ve iş birliği bulunduğunu vurguladı.

İhtiyaçların ve önceliklerin ekonomik ve ticari alanlara uygun şekilde ilerlediğine inandıklarını belirten Dağlıoğlu, "2018 yılı sonu itibariyle, ABD, Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı 15’inci ve ithalat yaptığı 4’üncü ülke oldu. 2002 yılından bu yana Türkiye, ABD’den 12 milyar dolar FDI çekti. Türkiye‘de bin 800’den fazla ABD’li firma var ve bu rakamın 2019 yılında artacağına inanıyorum." dedi.

ABD’den gelen yatırımlara verilen önemin bir işareti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl 2 yuvarlak masa toplantısı düzenlediğini anımsatan Dağlıoğlu, "Bunların ilki 2018 Eylül’de Ankara’da ve diğeri de 2019 Şubat’ta gerçekleştirildi. Aynı zamanda bu yılın ilk haftasında Başkan Erdoğan, Türkiye’de PepsiCO’nun altıncı fabrikasının açılışını yaptı. Tüm bu toplantılarda Başkan Erdoğan iki ülke arasında uzun süreli ekonomik iş birliğinin önemi vurguladı." ifadelerini kullandı.

Dağlıoğlu, Türkiye’de yatırım yapmak için birçok sebep bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin güçlü alt yapıya sahip borsaya, jeostratejik ülke olarak anahtar sektörler için uluslararası bir merkeze ve genç eğitimli demografik nüfusla desteklenen modern bir ekonomiye sahip olmasının Türkiye’nin yatırım konumu güçlendirdiğini sözlerine ekledi.


- Şirketler ikili görüşmeler gerçekleştirecek


Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi Genel Başkanı Uğur Terzioğlu ise selamlama konuşmasında böyle bir toplantının gerçekleşmesinden dolayı son derece memnun olduklarını dile getirdi.

Benzer toplantıların gelecekte de yapılacağına işaret eden Terzioğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın da dile getirdiği gibi Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 200 milyar dolara yükseltmeliyiz. İnşallah bu gerçekleşir." diye konuştu.

Öte yandan gün boyunca sürecek konferans kapsamında Türkiye ve ABD'den şirketler ikili görüşmeler ve sunumlar gerçekleştirecek.


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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:33
  1. ABD
  2. Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi
  3. Donald Trump
  4. türkiye

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