0553 313 94 23

ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer ikili ilişkileri görüştü

24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:19
ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer ikili ilişkileri görüştü

KUVEYT (AA) - Kuveyt Savunma Bakanı Nasır Sabah el-Ahmed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Kenneth McKenzie ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü.

Kuveyt haber ajansı KUNA'ya göre, Savunma Bakanı Sabah, resmi temaslar kapsamında askeri heyetle Kuveyt'te bulunan McKenzie ile başkentte bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Sabah, Kuveyt ile ABD arasında başta askeri olmak üzere farklı alanlarda güçlü bir işbirliği olduğunu vurguladı.

ABD, tansiyonun yükseldiği Körfez bölgesindeki ülkelerle ikili temaslara ağırlık veriyor. ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy da dün Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile bir araya gelmişti.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Körfez'de tırmanan gerilim son olarak İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere, diğeri de Liberya bandıralı iki petrol tankerini alıkoymasıyla had safhaya çıkmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:19
  1. ABD
  2. Kuveyt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme! Davutoğlu yakın çevresine konuştu
    1. Yeni partiyle ilgili sıcak gelişme!..
    2. İstanbul’da görülen Batı Nil virüsünün..
    3. Beyaz Saray'daki Türkiye toplantısı..
    4. ABD'li ve Kuveytli askeri yetkililer..
    5. Boris Johnson'un soy ağacı kime..
    6. Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle..
    7. Avustralya'dan çok konuşulacak karar!..
    8. Gümüşhane'de bir maden firmasının atık..
    9. Bitlis'teki trafik kazası
    10. Bin Ladin itirafı: ABD'ye yerini biz..
    11. Mısır, İsrail'in Doğu Kudüs'te..
    12. Terör devleti İsrail, sondaj..
    13. ABD'den Rusya ve Esed rejimine "İdlib"..
    14. Bitlis'ten acı haber! 1 asker şehit
    15. Balıkesir'de kaçak balık avlayanlara..
    16. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan..
    17. Kocaeli'de takla atan otomobil yandı:..
    18. "2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği"
    19. Kassam'dan İsrailli esirlere ilişkin..
    20. Ülkede büyük şok! Pazar yerinde..
    21. Egemen Bağış'tan parlamentoya giren..
    22. Pompeo'dan Mesrur Barzani'ye tebrik
    23. Manisa'da nefes borusuna yemek kaçan..
    24. Ehliyetsiz ve alkollü sürücü..
    25. İzmir’de 42 düzensiz göçmen yakalandı
    26. Diyarbakır’da polis ekiplerine el..
    27. Konya’daki cinayetin zanlısı tutuklandı
    28. Özel güvenlik görevlisi aracında..
    29. Havada korkutan gerilim! Rusya nota..
    30. Diyarbakır'da polis aracına bombalı..
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Beykoz Göksu Evleri’ndeki köpekler
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!