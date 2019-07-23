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ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri ilişkileri görüştü

ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile bir araya geldi

23 Temmuz 2019 Salı 03:11
ABD'li ve Bahreynli yetkililer askeri ilişkileri görüştü

MANAMA (AA) - ABD Donanması 5. Filosu Komutanı James Malloy, Bahreyn Savunma Kuvvetleri Komutanı Halife bin Ahmed Al Halife ile askeri koordinasyon ve savunma alanındaki iş birliği konularını görüştü.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, Al Halife, Malloy ve beraberindeki askeri heyetle başkent Manama'da bir araya geldi.

Görüşmede ABD ile Bahreyn arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, askeri koordinasyon ve savunma alanında iş birliği konularının ele alındığı bildirildi.

Başkent Manama'nın doğusundaki El-Cufeyr bölgesi, faaliyet alanı Körfez bölgesi, Umman Körfezi, Arap Denizi, Aden Körfezi ve Kızıldeniz olan 5. ABD Filosu'na ev sahipliği yapıyor.

Filonun en önemli görevleri arasında dünyadaki petrol sevkiyatının yarıya yakınının yapıldığı Körfez bölgesinin güvenliğini sağlamak yer alıyor.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından Körfez'de tırmanan gerilim son olarak İran'ın 19 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nda biri İngiltere, diğeri de Liberya bandıralı iki petrol tankerini alıkoymasıyla had safhaya çıkmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 03:11
  1. ABD
  2. Bahreyn

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