ABD'li turistin Türkiye'de çektiği video rekor kırıyor

ABD'li bir turist Türkiye'ye gelerek burada neler yaşadığını anlatan bir video çekti. Gelmeden önce ülkesinin web sitesinde Türkiye'nin güvenli olmadığını söyleyen uyarılar aldığını belirten adam ülkemizin ne kadar huzurlu ve güvenli olduğunu dünyaya anlattı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video kısa sürede büyük beğeni topladı.