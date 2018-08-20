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ABD'li turistin Türkiye'de çektiği video rekor kırıyor

ABD'li bir turist ülkesinin web sitesinde yer alan 'güvenli değil' uyarılarına rağmen Türkiye'ye gelerek ülkemizin ne kadar güvenli bir yer olduğunu dünyaya bu video ile anlattı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:20

ABD'li bir turist Türkiye'ye gelerek burada neler yaşadığını anlatan bir video çekti. Gelmeden önce ülkesinin web sitesinde Türkiye'nin güvenli olmadığını söyleyen uyarılar aldığını belirten adam ülkemizin ne kadar huzurlu ve güvenli olduğunu dünyaya anlattı. Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:20
  1. ABD'li turist

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