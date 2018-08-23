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ABD'li Time dergisinden fena kapak: Trump dibe vurdu!

Dünyaca ünlü "Time" dergisi, son sayısında ABD Başkanı Donald Trump'ı kapak yaptı. Kapakta Trump, "dipte" olarak resmedildi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 23:04
ABD'li Time dergisinden fena kapak: Trump dibe vurdu!

ABD Başkanı Trump'ın başı dertte. Eski Avukatı ve kampanya direktörü mahkeme tarafından suçlu bulundu. Eski avukatı Cohen "Her şeyi itiraf edeceğim" dedi ve Trump'ın 'azil' süreci dillendirilmeye başladı. Trump'ın Oval Ofis'teki çalkantılı günleri TIME dergisi tarafından ilginç bir şekilde resmedildi.


"Trump azledilecek" tartışması ABD gündeminde geniş bir şekilde tartışılırken, TIME dergisi kapağına Trump'ın Oval Ofis'te boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı..

TIME dergisi daha önceki kapaklarında da Trump'ın Oval Ofis'te adım adım sona yaklaştığını ima eden kapaklar hazırlamıştı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 23:04
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