ABD’li teknoloji devi iflas etti! Ürünlerin fiyatlarını etkileyebilir

üresel ekonomik krizin derinden vurduğu ABD adeta iflaslarla boğuşuyor. Çok sayıda ulaştırma, nakliye, denizcilik, perakende zinciri ve restoranın iflas ettiği ABD’de bir iflas haberi de teknoloji markasından geldi.

DÜNYANIN DEVLERİ ARKASINDAYDI

2020 yılında sektöre çok hızlı giriş yapan ve 110 milyon dolar fon toplayan şirket çalışma alanını genişletmeyi planlarken iflas etti. finance.sina.cn’de yer alan habere göre şirketin en büyük yatırımcıları ise Microsoft ve Amazon’du…

CEO Paul Huelskamp, “Moxion Power olarak faaliyet göstermeye devam etmemizi sağlayacak bir yol bulamadık" değerlendirmesinde bulundu.

Moxion Power, 2020 yılında Huelskamp ve kurucu ortak Alex Meek tarafından startup kuluçka merkezi Y Combinator'ın yardımıyla kuruldu. Şirketin ana ürünü, Dizel'in yerini almayı amaçlayan 75 kilovat güce ve 600 kilovat saatten fazla kapasiteye sahip bir mobil bataryaydı. Şirket inşaat sahalarına, film setlerine, konser etkinliklerine ve daha fazlasına temiz güç sağlayan jeneratörler üretiyordu.

Aynı zamanda Moxion Power, sırasıyla A Serisi ve B Serisi finansmanına liderlik eden Energy Impact Partners ve Tamarack Global, Sunbelt da dahil olmak üzere birçok yatırımcının katılmasını sağladı.

110 MİLYON DOLAR FON TOPLADILAR

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Geçtiğimiz 4 yılda Moxion Power 110 milyon dolarlık fon topladı. Bu yılın şubat ayında, Moxion Power'ın 1,5 milyar ABD Doları değerlemeyle 200 milyon ABD Doları toplamayı planladığı bildirildi.

Ancak hızlı genişlemenin yarattığı aşırı ölçek de Moxion Power'ın çöküşünün önemli bir nedeni oldu. Şirketin eski bir çalışanı, şirketin piyasa talebini çok erken tahmin ettiğini ve yeterli doğrulamanın eksik olduğunu söyledi. Ayrıca Moxion'un agresif bir şekilde işe alım yaptığını ve bunun da yetersiz ofis alanıyla sonuçlandığını söyledi.

Ürün rekabet gücünün olmaması, şirketin başarısızlığına yol açan bir diğer önemli faktördür. Veriler, ABD ev depolama pazarında pazar yoğunluğunun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Yerel markalar Enphase, Tesla ve SolarEdge, CR3'ün %75'e ulaşmasıyla uzun süredir pazara hakim durumda. Buna ek olarak, Çin'deki ev eşyası depolama üreticileri de aktif olarak ABD pazarına giriyor, uygun maliyetli ürünleriyle yerel pazarda yer kaplıyor ve ikinci sınıf yerli ABD şirketlerini geride bırakıyor.

ŞİRKET KÜÇÜLMEYE GİTTİ

Moxion Power'ın iflasın önüne geçmek için bazı önlemler aldığını da belirtmekte fayda var. Şirket, bu yılın haziran ayında maliyetleri düşürmek amacıyla 101 çalışanını işten çıkardığını açıklamıştı ancak bu, şirketi kurtaramadı.

Çöküş nedeniyle üst düzey yöneticiler, 7 başkan yardımcısı, 10 direktör, 18 akü teknisyeni ve çok sayıda mühendis, yönetici ve teknisyenin de aralarında bulunduğu toplam 248 çalışan işten çıkarıldı. Moxion'un insan kaynakları departmanından medya tarafından elde edilen bir e-postaya göre, departman işten çıkarılan tüm çalışanların maaşlarını belirledi ve onlara işsizlik yardımına başvurmalarını tavsiye etti.

HESAPTA PARA KALMADI

Geçtiğimiz günlerde Moxion, ABD İflas Yasası'nın 7. Bölümü kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Toplam yükümlülüklerinin 100-500 milyon ABD Doları olması beklenirken, çek hesabında yalnızca 201.980 ABD Doları kaldı. Silikon Vadisi, 33 milyon dolardan fazla alacakla en büyük alacaklısı.

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