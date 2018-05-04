Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı yüzünden...

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle binlerce sivilin yerinden edildiğini ve bu sivillerin evlerine dönüşüne izin verilmediğini söyledi.

04 Mayıs 2018 Cuma 09:46
ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı yüzünden...

Washington'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Nauert, "Afrin'deki durumu yakından takip ediyoruz. 140.000 kişi yerlerinden edildi. Sivillerin evlerine dönmelerine izin verilmediğini görüyoruz. İnsani koşullar konusundaki ciddi endişelerimizi dile getiriyoruz" dedi.

Nauert, bölgede hayatın normale dönmesi için gerekli adımların atılması gerektiği yönünde çağrıda bulunduklarını ifade etti ve "Suriye'nin kuzeybatısında rol oynayan uluslararası aktörlere sesleniyoruz, buna Türkiye ve Rusya da dahil. İnsani yardımın ulaşmasına izin verilmeli ve sivillerin evlerine dönmesi için gerekli koşullar oluşturulmalı" diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu arasında yakın zamanda Washington'da gerçekleşmesi beklenen görüşmede Afrin ve yerinden edilen siviller konusunun gündeme gelebileceğini de ifade etti.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 09:46
  1. abd
  2. Afrin
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını açıkladı!
    1. Amerika, Ortadoğu'daki asker sayısını..
    2. Birleşmiş Milletler uyardı: Ağır..
    3. İsrail polisinden skandal: Filistinli..
    4. Volkan patladı, lavlar 38 metreye çıktı!
    5. İstanbul'da direksiyon başında..
    6. Emniyette FETÖ operasyonu 45 gözaltı!
    7. Aleksis Çipras: Türkiye olmasa daha..
    8. Adaylığı kesinleşen Muharrem İnce'den..
    9. Hindistan'da kum fırtınası felaketi..
    10. Adana'da bu kadarına da olmaz! Ceset..
    11. İnce'yi aday gösteren KK'yı şok edecek..
    12. Fenerbahçe 141 milyon euroluk dava..
    13. Hatay'daki orman yangını 3 gündür..
    14. Bölünme yenilik ve kaliteyi de getirir
    15. FETÖ'nün "emniyet mahrem..
    16. ABD'li sözcü saçmaladı! Afrin Harekâtı..
    17. Futbol efsanesi teknik adam Fenerli..
    18. CHP'nin adayı Muharrem İnce kimdir?
    19. Korkutan açıklama! Büyük deprem geliyor
    20. Dolar güne nasıl başladı?
    Kuveyt Türk
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Sözcü yine fitne peşinde! Şerife Boz ile şehit yakını...
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    Erdoğan'a imza vermeyen MHP'li vekiller
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    YPG komutanlarına gizemli suikast
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Türkiye'den KKTC açıklaması! "Bu oyunu..."
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı
    Fehmi Koru Abdullah Gül üzüntüsünü atlatamadı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Canan Karatay'dan kritik uyarı: Sakın ağzınıza koymayın
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi
    Melih Gökçek tam 10 gün önceden bildi