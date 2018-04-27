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ABD'li senatörler iyice azıttı: Türkiye'ye F-35'leri...

ABD Kongresi'nde bazı senatörler, F-35'lerin Türkiye'ye teslimatını engellemek için yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu bulunması gösterildi.

27 Nisan 2018 Cuma 01:52
ABD'li senatörler iyice azıttı: Türkiye'ye F-35'leri...

ABD'de aralarında Cumhuriyetçi ve Demokratların bulunduğu bir grup senatör, ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutukluluğunun sürmesi nedeniyle Türkiye'ye yeni F-35 savaş uçaklarının sevkiyatını engellemek istiyor.

İlgili yasa tasarısı, senatörler James Lankford, Jeanne Shaheen ve Thom Tillis tarafından sunuldu.

Lankford, bu nedenle Türk hükümetine hassas teknolojilerin satılmasının son derece riskli olduğunu savundu.

'TÜRK HÜKÜMETİ GİDEREK RUSYA'YA YAKINLAŞIYOR'

Lankford, "Türkiye'nin stratejik kararları maalesef giderek çizgiden çıkıyor ve bazen ABD'nin çıkarlarıyla çatışıyor. Ayrıca Türk hükümeti giderek Rusya'ya yakınlaşıyor ve aynı zamanda Amerikan din adamını politik müzakerelerde piyon olarak kullanmak için onu suçsuz yere cezaevinde tutuyor" ifadelerini kullandı.

Senatör Tillis de Türkiye'yi iki ülke arasındaki ilişkileri bozmakla suçladı.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 01:52
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