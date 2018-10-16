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ABD'li senatörden Veliaht Selman tepkisi! 'Asla dünya sahnesinde lider olmamalı'

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman görevinde kaldığı sürece bu ülke ile iş yapmayacağını belirterek, "(Muhammed bin Selman) asla dünya sahnesinde bir lider olmamalı." dedi.

16 Ekim 2018 Salı 18:30
ABD'li senatörden Veliaht Selman tepkisi! 'Asla dünya sahnesinde lider olmamalı'

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Fox televizyonunda katıldığı “Fox and Friends” adlı programda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman hakkında sert açıklamalarda  bulundu.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin soruları yanıtlayan Graham, "Suudi Arabistan ile bir daha asla iş yapmam. Yani bu adam (Muhammed bin Selman) görevde olduğu müddetçe Suudi Arabistan'a dönmüyorum." diye konuştu.

"Kendi adıma utanıyorum"

Graham, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konuda ne yapacağı sorusuna ise  "Bu tamamen başkana bağlı. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Suudi Arabistan'a en  sert yaptırımları uygulayacağız. Biliyorsunuz her zaman kötü insanlarla anlaşma  yapıyoruz bu bizim yüzümüz. Ben kendi adıma utanıyorum. Bu bizi küçük düşürmekten  başka bir işe yaramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin her zaman en büyük savunucusu olduğunu belirten Graham, "Bu  adam (Prens Selman) yıkıcı bir gülle. Adamlarına Türkiye'deki konsoloslukta cinayet işlettirdi ve benden bunu görmezden gelmemi bekliyor, kendimi kullanılmış ve istismar edilmiş hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"Asla dünya sahnesinde bir lider olamamalı"

Graham, "(Muhammed bin Selman) asla dünya sahnesinde bir lider  olamamalı. Bu adam gitmeli, Suudi Arabistan beni dinliyorsanız, seçebileceğiniz  bir sürü iyi insan var, ama Muhammed bin Selman hem ülkenize hem de kendine leke  sürüyor." diye konuştu.

Olay

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal  Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul  Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik  işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha  çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla  İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının  bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerini  belirlenmişti.

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:30
  1. İstanbul
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  3. ABD'li senatör
  4. Prens Selman
  5. Suudi Arabistan
  6. ABD

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