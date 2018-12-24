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ABD'li Senatörden Trump'ın Suriye'den çekilme kararına destek

ABD'nin Kentucky eyaleti Senatörü Rand Paul:"Başkan ile gurur duyuyorum. Söz verdiği tam olarak buydu ve bence insanlar onunla aynı fikirde. Uzun zamandır ve çok fazla yerde savaştayız"

24 Aralık 2018 Pazartesi 03:48
ABD'li Senatörden Trump'ın Suriye'den çekilme kararına destek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını değerlendiren Kentucky eyaleti Senatörü Rand Paul, "Başkan ile gurur duyuyorum. Söz verdiği tam olarak buydu ve bence insanlar onunla aynı fikirde. Uzun zamandır ve çok fazla yerde savaştayız." dedi.

Senatör Paul, ABD'li CNN kanalına, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diğer ülke yönetimlerini değiştirmenin ABD'nin işi olmadığını vurgulayan Paul, Trump'ın, ABD'nin Irak'a girmesini "en büyük dış politika faciası" olarak tanımlamasında haklı olduğunu söyledi.

Paul ayrıca, Trump'ın Suriye'den çekilme kararını eleştiren ABD'li generallerin, Irak'a girilmesinde de bir yanlışlık görmediğini belirterek, "Ben Başkan ile gurur duyuyorum. Söz verdiği tam olarak buydu ve bence insanlar onunla aynı fikirde. Uzun zamandır çok fazla yerde savaştayız ve trilyonlarca dolar para harcadık. O farklı biri. Bu yüzden seçildi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Trump, Twitter hesabından Paul'un bu ifadelerini paylaşarak kendisine teşekkür etti.

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması, Washington'da büyük tartışmalara yol açtı. ABD Kongresinde Cumhuriyetçi ve Demokrat her iki partiden de tepkiler gelirken, Senatör Paul, karara başından beri destek vermesiyle dikkati çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 03:48
  1. ABD Başbakanı Donald Trump
  2. ABD Kentucky Senatörü Rand Paul
  3. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

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