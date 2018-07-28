ABD'li senatörden Trump'a şok sözler: İkiyüzlü!

ABD'li Senaör Bernie Sanders, Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump hakkında; "Bu nasıl bir ikiyüzlülük! Amerika vatandaşlarını geçindirecek ücretlerle işe alma veya çok daha az ücretlerle çalışan Çin'li işçileri işe alıp onları kendi çıkarları için kullanma seçeneği verildiğinde Donald Trump, düşük ücretli denizaşırı işi seçiyor." dedi.



Sanders'ın paylaşımı, Huffington Post'ta yer alan bir haberde "Trump 2020" bayraklarını Çin'deki fabrika işçilerinin ürettiğini gösteren fotoğrafların üzerine geldi.



Trump, Sanders'ın paylaşımına ilişkin bir açıklamada bulunmazken, dün düzenlediği basın toplantısında ABD'de dün açıklanan yüzde 4.1'lik büyüme verisinden memnun olduğunu belirtmiş ve "2018'de yıllık büyüme yüzde 3'ün çok daha üzerinde olabilir" demişti.