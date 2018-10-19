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ABD'li senatörden Trump yönetimine "Kaşıkçı" tepkisi

ABD Kongresinden Senatör Cory Booker, ülkesinin Cemal Kaşıkçı politikasını eleştirerek "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:42
ABD'li senatörden Trump yönetimine "Kaşıkçı" tepkisi

New Jersey Senatörü Cory Booker, Allen Üniversitesinde katıldığı bir programda, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkındaki soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'ın Kaşıkçı hakkında yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Booker, Donald Trump yönetiminin yeterince güçlü ses çıkarmadığını dile getirdi.

Booker, "Suudi Arabistan politikamızı uzun zamandan beri eleştiriyorum. Mesela şu anda Yemen'de yaşananlar bir insanlık krizidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Riyad yönetimine silah satışını durdurması gerektiğini vurgulayan Booker, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Biz ahlaki olarak öncülük yapması gereken bir ülkeyiz." diye konuştu.

Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:42
  1. İstanbul
  2. ABD Kongresinden Senatör Cory Booker
  3. Donald Trump
  4. Cemal Kaşıkçı

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