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ABD'li senatörden Suudi Arabistan'a desteğin durdurulması çağrısı

ABD'de Vermont Eyaleti Senatörü ve Demokratların eski başkan aday adayı Sanders, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine dikkati çekerek ABD'nin Yemen konusunda bu ülkeye verdiği desteği durdurması gerektiğini ifade etti.

25 Ekim 2018 Perşembe 21:19
ABD'li senatörden Suudi Arabistan'a desteğin durdurulması çağrısı

Sanders, New York Times gazetesi için "Suudi Arabistan'a Yemen'de yardım etmeyi durdurmalıyız" başlığıyla kaleme aldığı makalede, "Kongre, Suudi Arabistan'ın insan hakları ihlallerine suç ortaklığımızı sona erdirmek için adım atmalı." çağrısında bulundu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğüne dikkati çeken Sanders, "Bu olay, ABD'nin acilen, Suudi Arabistan ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi ve Suudilere insan hakları ihlallerine devam etmeleri için açık çek vermediğini göstermesi gerektiğini gösteriyor. İşe, ABD'nin Yemen'deki iç savaşa verdiği desteği durdurmakla başlayabiliriz."  ifadelerini kullandı. 

Yemen'deki iç savaşın, sadece dünyanın en fakir ülkelerinden birinde insani bir felaket yaratmakla kalmadığını belirten Sanders, bu savaşa ABD'nin dahil olmasının, Kongrenin onayından geçmediğini ve bu nedenle de anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

- "ABD, bu savaşa kendini çok fazla kaptırdı"

Sanders, 2015'te Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin, Yemen'de, Husilere karşı başlattığı savaşta, şimdiye kadar binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve çok daha fazlasının da evinden koparıldığını kaydetti.

Yemen'de, milyonlarca insanın açlıkla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Sanders, ayrıca El-Kaide ve DEAŞ gibi örgütlerin de bu bölgede kendilerine alan açtığını belirtti.

Sanders, Yemen'deki savaşın başlangıcından bu yana yüzlerce sivilin ABD yapımı bombalarla hayatını kaybettiğine işaret ederek, "ABD, bu savaşa kendini çok fazla kaptırdı. Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyona bomba temin ediyoruz, bu bombaları kullanmadan önce uçaklarının yakıtını dolduruyoruz ve istihbari yardım sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

ABD yönetiminin, Suudi Arabistan'a silah satışını tehlikeye atmak istemediğini belirten Sanders, "ABD Başkanı Donald Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bir soruya bile Suudi Arabistan'ın askeri ekipmana 110 milyar dolar harcadığını söyleyerek karşılık verdi." ifadesini kullandı.

- "ABD, Suudi Arabistan'a desteğinin kayıtsız şartsız olmadığını göstermeli"

Sanders, şubat ayında, Amerikan ordusunun, Suudi Arabistan'ın Yemen'de gerçekleştirdiği operasyonlara destek sağlamasını engelleyen bir yasa tasarısı sunduklarını ancak tasarının 44'e karşı 55 oyla reddedildiğini anımsatarak, "O zamandan sonra kriz daha da kötüye gitti ve bizim suç ortaklığımız daha çok büyüdü." görüşünü paylaştı.

Gelecek ay tasarıyı tekrar gündeme getirmeyi planladığını ve bu sefer daha çok destekçisi olacağını belirten Sanders, "Kaşıkçı'nın vahşice öldürülmesi, ABD'nin Suudi Arabistan'a 'kayıtsız şartsız destek vermeyeceğini' göstermesini gerekli kılıyor. Kongrenin harekete geçmesini, ABD'nin Yemen'deki katliama desteğini durdurmasını ve 'insan hayatının, silah üreticilerinin sağladığı kardan daha değerli' olduğu mesajı vermesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 21:19
  1. İstanbul
  2. ABD

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