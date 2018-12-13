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ABD'li senatörden Riyad'a "yeni lider seçin" tavsiyesi

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul:"Suudi Arabistan'ın anladığı tek şey güç. Silah satımını durdurarak bu gücü göstermeye başlayabiliriz"- "Suudilerin, ABD'de oturum iznine sahip gazeteci Kaşıkçı'yı barbarca öldürmeleri ve parçalamaları aşabilecekleri bir şey değil. Bunun üstesinden gelmek istiyorlarsa yeni bir lider seçmeliler"

13 Aralık 2018 Perşembe 22:49
ABD'li senatörden Riyad'a "yeni lider seçin" tavsiyesi

WASHINGTON (AA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Suudi yönetiminin davranışlarının zamanla daha da kötüleştiğini belirterek, "Suudi Arabistan'ın anladığı tek şey güç. Silah satımını durdurarak bu gücü göstermeye başlayabiliriz." dedi.

Senatör Paul, Amerikan Bloomberg TV'ye verdiği mülakatta, ABD-Suudi Arabistan ilişkilerini ve Kaşıkçı cinayetini değerlendirdi.

Senatonun bugün oylayacağı ve Yemen savaşı bağlamında Suudi Arabistan'a silah satışını engellemeyi öngören tasarıya atıfta bulunan Paul, tasarının tarihi bir adım olduğuna inandığını belirtti.

- "Suudi Arabistan'ın anladığı tek şey güç"

Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın davranışlarını ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle bozulan ABD-Suudi ilişkilerini tekrar düzeltmeye gücü yetip yetmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Rand Paul, Veliaht Prens yönetimindeki Suudi Arabistan'ın daha da "pervasızlaştığını" ifade etti.

Paul, Suudi Arabistan'ın Katar'a abluka uyguladığını, Yemen'de sivilleri hedef aldığını ve Suriye'deki iç savaşa destek verdiğini de kaydederek, "Bu davranış hiç iyileşmedi, daha da kötüleşti. Suudi Arabistan'ın anladığı tek şey güç. Silah satımını durdurarak bu gücü göstermeye başlayabiliriz." şeklinde konuştu.

ABD'li senatör, Senato'daki çoğu senatörün bu tasarıya destek verdiğini ve bu yolla Başkan Donald Trump'a "Biz Yemen'le savaşta değiliz, bu konuda sana izin vermiyoruz" mesajı vereceğini vurguladı.

Senatör Paul, hem Temsilciler Meclisi'nin hem de Senato'nun, Kaşıkçı cinayeti de dahil olmak üzere ABD'nin Suudi Arabistan'a verdiği silah desteğini ve Yemen krizini ciddi şekilde sorguladığını, Suudi yönetimi davranışlarını düzeltmezse Kongre'nin yeni yılda daha sert önlemler alacağını söyledi.

- "Yeni bir lider seçmeliler"

Rand Paul, şunları dile getirdi:

"Bu kez Kongre'de herkesin destek vereceği veto edilemez ve Suudi Arabistan'a silah satışını durduran bir karar tasarısı sunarız. Suudi Arabistan oturup düşünmeli ve uyanmalı, çünkü bu ciddi bir hamle. Her şey Suudi Arabistan'ın davranışlarına bağlı. Suudiler Yemen krizine barışçıl bir çözüm bulmalıdır. Fakat problem şu ki; Suudilerin ABD'de oturum iznine sahip gazeteci Kaşıkçı'yı barbarca öldürmeleri ve parçalamaları aşabilecekleri bir şey değil. Bunun üstesinden gelmek istiyorlarsa yeni bir lider seçmeliler."

Öte yandan, amaçlarının Suudi Arabistan'a ambargo uygulamak olmadığına dikkati çeken Paul, silah satışının devam etmesinin ise "Suudileri ödüllendirmek" anlamına geldiğini kaydetti.

Rand Paul, Suudi Arabistan'ın terör örgütlerine büyük silah yardımında bulunduğunu da ileri sürerek, "Bizim silahlarımız, bizim değerlerimizi paylaşan, karşıt görüşlüleri konsoloslukta öldürmeyen ve binlerce muhalifi hapislere atmayan dost ve müttefiklerimize gitmeli." diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:49
  1. ABD Senato ve Temsilciler Meclisi
  2. CemalKaşıkçı
  3. Senator Rand Paul
  4. Suudi Arabistan

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