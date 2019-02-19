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ABD'li senatör Sanders 2020'de başkanlık için yarışacak

19 Şubat 2019 Salı 16:08
ABD'li senatör Sanders 2020'de başkanlık için yarışacak

WASHINGTON (AA) - ABD'de Vermont Senatörü Bernie Sanders, 2020'deki başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Kendisini "demokratik sosyalist" olarak nitelendiren ve 2016'deki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendirmesine vesile olan 77 yaşındaki Sanders, destekçilerine gönderdiği e-Postada, 2020'de başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurdu.

Sanders, e-Postada, "Kampanyamız sadece Donald Trump'ı yenmekle ilgili değil. Ülkemizi dönüştürmek, ekonomik, sosyal, ırksal ve çevresel adalet ilkelerine dayalı bir yönetim yaratmakla ilgili." ifadesini kullandı.

Amerikalı senatör, CBS'ye yaptığı açıklamada da Beyaz Saray'a gitme arzusunun, 2016'nın devamı niteliği taşıdığını ve savunduğu politikaların bugün Demokrat Parti tarafından kucaklandığını söyledi.

ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınan Bernie Sanders, 2016'da Demokratların başkanlık ön seçimlerinde eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın rakibi olmuştu. Sanders, o dönemde yüksek okul ücretlerinin kaldırılması ve tek ödeyenli sağlık sistemi önerilerinin ateşli savunuculuğunu yapmıştı.

Bernie Sanders, bir söyleşisinde, "Dünyanın her ülkesinde, milyarder sınıfa istedikleri her şeyin olamayacağını söyleyen bir lider kadrosuna ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:08
  1. ABD
  2. Başkanlık Seçimleri
  3. Vermont Senatörü Bernie Sanders

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