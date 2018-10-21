ABD'li senatör Paul: Cinayetten Selman sorumlu

ABD’de Senatör Rand Paul, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak, "Veliaht Prensin (Muhammed Bin Salman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum" dedi.

Kentucky Senatörü Paul, Donald Trump hükümeti yanlısı televizyon kanalı Fox TV’de, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Paul, şu ifadelere yer verdi:

"Veliaht Prensin (Muhammed Bin Salman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." ifadesini kullanarak, "Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır."



Kaşıkçı olayına dair emrin Bin Salman tarafından verildiğine işaret eden Paul, “Veliaht Prens’ten izin almaksızın 15 kişinin birini öldürmek amacıyla Türkiye’ye gitmesinin hiç bir ihtimali yok.” şeklinde konuştu.



Paul, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışının durdurulması gerektiğini belirterek, "Kendileriyle, bizimle müttefik olmak isteyip istemediklerini konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Paul, “Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan’ın hazırladığı rapora inanıyor musunuz?” şeklinde bir soruya ise “Kesinlikle hayır, aşağılayıcı.” cevabını verdi.

Kaşıkçı Suudi konsolosluğunda öldürüldü

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonunda, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.