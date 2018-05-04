ABD'li Senatör McCain'den Trump'a flaş suçlama

ABD'li Senatör McCain yeni kaleme aldığı anılarında Amerikan Başkanı Donald Trump'ı uluslararası “tiranlara” övgüler yağdırarak Amerikan değerlerinin arkasında duramadığı için eleştirdi. McCain'in eleştirileri arasında, medyayı halkı gözünde küçük düşürmek, insan haklarını göz ardı etmek ve mültecileri aşağılamak da var.

DALKAVUKSAN İŞİN KOLAY

“Yıkamacılık yağlamacılık onun arkadaşlığı, eleştiri onun düşmanlığı” diyen McCain halen beyin kanseriyle mücadele ediyor olsa da Cumhuriyetçi Parti'de dış politika konusunda en güçlü seslerden biri olarak tanınıyor.

“Dinmeyen Dalagalar” adını taşıyan ve uzun süreli yardımcısı Mark Salter ile beraber yazdığı kitabında McCain, “Başkan Trump'tan ne geleceğini bilmek güç, tavrı ne olur, meşru olan nedir” ifadelerini kullandı.