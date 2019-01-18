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ABD'li senatör Graham'dan Akar'a ziyaret!

ABD’li Senatör Lindsey Graham, Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

18 Ocak 2019 Cuma 21:33
ABD'li senatör Graham'dan Akar'a ziyaret!

ABD’li Senatör Lindsey Graham Ankara’daki temasları kapsamında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı makamında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 21:33
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