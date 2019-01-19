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ABD'li Senatör Graham: “YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır”

19 Ocak 2019 Cumartesi 11:12
ABD'li Senatör Graham: “YPG’nin siyasi kolu PKK ile bağlantılıdır. Kanıtlar gayet açıktır”

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 11:12
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