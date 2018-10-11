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ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri dönene kadar yardımları kesin!

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonrakendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın sağ olarak geri dönene kadar Suudi Arabistan’a yapılan askeri yardımların kesilmesini istedi.

11 Ekim 2018 Perşembe 11:58
ABD'li senatör: Cemal Kaşıkçı sağ geri dönene kadar yardımları kesin!

ABD Kentucky Senatörü Rand Paul, “The Atlantic”de yayımlanan makalesinde, Cemal Kaşıkçı sağ dönene kadar Suudi Arabistan ordusuna yönelik tüm finansman, eğitim ve koordinasyonun kesilmesi yönünde önlem alınması için bu hafta girişimde bulunacağını ifade etti.

Yıllarca ABD’nin Suudi Arabistan’a desteğini kınadığını belirten Paul, makalesinde, Suriye'deki terör örgütü DEAŞ’a çok sayıda Suudi Arabistan vatandaşının katıldığına dikkati çekti.

Hiçbir anlaşma haklı çıkarmaz

"Amerika, neden teröre destek veren, Yemen’de pervasız bir savaş halinde olan bir ülkeye silah satıyor?" diyen Paul, yazısını şöyle sürdürdü:

"Dedikleri gibi, paranın peşinden git. Ancak hiçbir petrol işi ya da silah anlaşması, böyle bir rejim ile olan anlaşmamızı haklı çıkarmaz. Amerika’nın istihbarat, lojistik, eğitim ve teçhizatı olmadan, Suudi Arabistan'ın çabaları çok uzun zaman önce başarısız olurdu.”

ABD’den Suudi Arabistan’a silah satışının durdurulması için yasa teklifinde bulunduğunu hatırlatan Paul, Kongre'deki meslektaşlarının Yemenlilerin ABD yapımı silahlarla katledilmesini umursamıyor gibi görünmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Senatör Paul dün katıldığı bir radyo programında da Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:58
  1. Rand Paul
  2. Suudi Arabistan
  3. cemal kaşıkçı

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