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ABD'li sanatçıdan Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına tepki: Sahibi Allah'tır!

Trump skandal Golan tepeleri kararının ardından ABD'li sanatçı Della Miles, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı yayınladı. Miles "Golan Tepeleri'nin tek ve gerçeksahibi hiç şüphesiz Allah'tır" dedi.

26 Mart 2019 Salı 07:40
ABD'li sanatçıdan Trump'ın 'Golan Tepeleri' kararına tepki: Sahibi Allah'tır!

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in  egemenliğini resmen tanıdığını" ilan ederek başkanlık kararını imzalaması ve akşam saatlerinde İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya başlaması üzerine ABD'li sanatçı Della Miles, Instagram hesabından şunları kaydetti:

"Tek ve gerçek  sahibi hiç şüphesiz Allah'tır"

"Bu utanç verici ve haksız Amerikan kararından dolayı kim bilir kaç  masum Filistinli çocuk ailelerinden kopacak? Golan Tepeleri'nin tek ve gerçek  sahibi hiç şüphesiz Allah'tır. Allah sizinle beraber Filistin… Allah sabırlı  olanları sever. Şimdi Filistin için sabırlı olmanın zamanı. Kalbim seninle atıyor Filistin."

Michael Jackson başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının  vokalistliğini yapan Miles, kısa bir süre önce ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman olduğunu açıklamıştı. 

 KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 07:40
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  5. Donald Trump

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