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ABD'li Sarai Sierra'nın ölümüne ilişkin davada yeni karar

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemece verilen kararı kısmen bozmasının ardından yeniden görülen davanın ikinci duruşması, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 16:28
ABD'li Sarai Sierra'nın ölümüne ilişkin davada yeni karar

Fatihte'teki tarihi surlarda fotoğraf çeken Sarai Sierra'yı cinsel saldırı sonucu öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan Ziya Tasalı, Yargıtay'ın "daha fazla ceza verilmesi" yönündeki bozma kararı doğrultusunda "cinsel saldırı" ve "hırsızlık" suçlarından 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yerel mahkemece verilen kararı kısmen bozmasının ardından yeniden görülen davanın ikinci duruşması, İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı.

Tutuklu sanık Ziya Tasalı'nın katıldığı duruşmada, Sarai Sierra'nın ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil olarak hazır bulundu.

- Ceza alt sınırından uzaklaşılarak hüküm kuruldu

Beyanı sorulan sanık Tasalı, "Maktuleyi öldürdüğüm doğrudur ancak tecavüzde bulunmadım. Böyle bir niyetim yoktu, beraatimi talep ederim." dedi.

Davanın karara bağlanacağı belirtilerek son sözü de sorulan sanık Tasalı, "Takdir mahkemenindir." ifadesini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tasalı ile ilgili Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) suç maddelerinde belirtilen alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurdu.

Heyet, sanık Tasalı'nın, "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" suçundan 7 yıl 6 ay, "hırsızlık" suçundan ise 4 yıl 2 ay olmak üzere toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

- Olayın geçmişi

Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan ve 12 Ocak 2013'te Türkiye'ye gelen Sarai Sierra, Beyoğlu'nda bir oda kiralamış, 22 Ocak'ta ABD'de olmasını bekleyen ailesi, dönmemesi üzerine Sierra için kayıp başvurusu yapmıştı. Başvurunun ardından başlatılan arama çalışması sonucu, Sierra'nın cesedi, 2 Şubat'ta Sarayburnu'ndaki sur kalıntılarında bulunmuştu.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ziya Tasalı hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ise 10 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Yargılama yapan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 Haziran 2014'de verdiği kararla, sanığı ''kan gütme saikiyle kasten öldürme'' suçundan müebbet, "nitelikli cinsel saldırı'' suçundan 5 yıl 10 ay ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçundan da 2 yıl 6 ay hapis cezası vermişti.

- Yargıtay ilamı

Dava dosyasının temyiz edildiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkemenin "nitelikli kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını onamıştı.

"Nitelikli cinsel saldırı" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezası kararını, saldırı teşebbüs aşamasında kaldığı halde bu yönde karar verilmediği ve kusur ağırlığına göre sanığa üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği için bozan daire, "hırsızlık" suçu yönünden verilen hapis cezasında da üst sınıra yakın veya üst sınırdan ceza tayin edilmediği gerekçesiyle bozma hükmü kurmuştu.

Yargıtay, mahkemenin kararında Anayasa Mahkemesince Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53. maddesindeki bölümlerin (yasal haklar) nazara alınmadığı da vurgulanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:28
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  2. Serai Sierra
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