Mac Miller kimdir? ABD'li ünlü rapçi öldü mü? Miller kaç yaşındaydı ve neden öldü?

ABD’nün ünlü rapçisi Miller lakaplı Malcolm James McCormick aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı Los Angeles’daki evinde ölü bulundu.

ABD ünlüler manevi boşluksuzluktan dolayı kendini uyuşturucuya veriyor. Maddi durumu yerinde olmasına rağmen bir türlü huzuru bulamayan ünlüler, çareyi maneviyatta aramak yerine uyuşturucunun müptelası oluyor. Bunun sonunda da ölüm kaçınılmaz oluyor. Uyuşturucudan ölünlerin son kurbanı ABD’nin ünlü rapçisi Miller oldu. Peki Miller kimdir? Miller kaç yaşında?

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı. Malcolm James McCormick, sahne adı ile Mac Miller, 19 Ocak 1992 tarihinde doğdu. Pittsburgh, Pensilvanya çıkışlı Mac Miller, Larry Fisherman mahlası ile prodüktör olarak da çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Delusional Thomas ve Larry Lovestein & The Velvet Revival isimlerini de kullanmaktadır.

Mac Miller, 2010 yılı başlarında Pittsburgh temelli bağımsız plak şirketi Rostrum Records ile sözleşme yaptı. İlk stüdyo albümü Blue Slide Park, Kasım 2011'de piyasaya çıktı. Albüm, Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselerek, Tha Dogg Pound'un 1995 çıkışlı Dogg Food albümünden bu yana ABD'de liste başı olan ilk bağımsız albüm oldu. Mac Miller'ın ikinci stüdyo albümü Watching Movies with the Sound Off, Haziran 2013'te dinleyiciyle buluştu.

Miller albümleri

Blue Slide Park (2011)

Watching Movies with the Sound Off (2013)

GO:OD AM (2015)

The Divine Feminine (2016)

EP'leri

On and On and Beyond (2011)

You (Larry Lovestein & The Velvet Revival) (2012)

But My Mackin' Ain't Easy (2007)

The Jukebox: Prelude to Class Clown (2009)

The High Life (2009)

K.I.D.S (2010)

Best Day Ever (2011)

I Love Life, Thank You (2011)

Macadelic (2012)

Run-On Sentences: Vol. 1 (2013)

Stolen Youth (Vince Staples ile) (2013)

Delusional Thomas (2013)

Faces (2014)