THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Mac Miller kimdir? ABD'li ünlü rapçi öldü mü? Miller kaç yaşındaydı ve neden öldü?

ABD’nün ünlü rapçisi Mac Miller lakaplı Malcolm James McCormickaşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı Los Angeles’daki evinde ölü bulundu. Peki Miller kimdir, kaç yaşındaydı?

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:01
Mac Miller kimdir? ABD'li ünlü rapçi öldü mü? Miller kaç yaşındaydı ve neden öldü?

ABD’nün ünlü rapçisi Miller lakaplı Malcolm James McCormick  aşırı dozda uyuşturucu kullanımından dolayı Los Angeles’daki evinde ölü bulundu.

ABD ünlüler manevi boşluksuzluktan dolayı kendini uyuşturucuya veriyor. Maddi durumu yerinde olmasına rağmen bir türlü huzuru bulamayan ünlüler, çareyi maneviyatta aramak yerine uyuşturucunun müptelası oluyor. Bunun sonunda da ölüm kaçınılmaz oluyor. Uyuşturucudan ölünlerin son kurbanı ABD’nin ünlü rapçisi Miller oldu. Peki Miller kimdir? Miller kaç yaşında?

Miller, mayıs ayında uyuşturucunun etkisi altında araba kullandığı tespit edilince gözaltına alınmıştı. Malcolm James McCormick, sahne adı ile Mac Miller, 19 Ocak 1992 tarihinde doğdu. Pittsburgh, Pensilvanya çıkışlı Mac Miller, Larry Fisherman mahlası ile prodüktör olarak da çalışmalar yapmaktadır. Aynı zamanda Delusional Thomas ve Larry Lovestein & The Velvet Revival isimlerini de kullanmaktadır.

Mac Miller, 2010 yılı başlarında Pittsburgh temelli bağımsız plak şirketi Rostrum Records ile sözleşme yaptı. İlk stüdyo albümü Blue Slide Park, Kasım 2011'de piyasaya çıktı. Albüm, Amerikan Billboard 200 listesinde bir numaraya yükselerek, Tha Dogg Pound'un 1995 çıkışlı Dogg Food albümünden bu yana ABD'de liste başı olan ilk bağımsız albüm oldu. Mac Miller'ın ikinci stüdyo albümü Watching Movies with the Sound Off, Haziran 2013'te dinleyiciyle buluştu.

Miller albümleri

Blue Slide Park (2011)

Watching Movies with the Sound Off (2013)

GO:OD AM (2015)

The Divine Feminine (2016)

EP'leri

On and On and Beyond (2011)

You (Larry Lovestein & The Velvet Revival) (2012)

But My Mackin' Ain't Easy (2007)

The Jukebox: Prelude to Class Clown (2009)

The High Life (2009)

K.I.D.S (2010)

Best Day Ever (2011)

I Love Life, Thank You (2011)

Macadelic (2012)

Run-On Sentences: Vol. 1 (2013)

Stolen Youth (Vince Staples ile) (2013)

Delusional Thomas (2013)

Faces (2014)

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 12:01
  1. mac miller kimdir
  2. mac miller müzikleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da pompalı tüfek dehşeti! Güvenlik müdürünü öldürdüler
    1. Antalya'da pompalı tüfek dehşeti!..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şoku!..
    3. Sizce iktidar dolardaki yükselişi..
    4. Burdur'da polisten kaçarken ters yönde..
    5. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:..
    6. Trump'ın yalanı ortaya çıktı! Meğer..
    7. Çobanların silahlı kavgası: 1 kişi öldü
    8. Ebeveynlerin ihmali dayanılır gibi..
    9. Milli helikopter T625 ile 10 milyar..
    10. ABD'li rapçi evinde ölü bulundu İşte..
    11. Emniyetten dev operasyon! Devletten..
    12. Mısır'da 75 kişiye idam cezası
    13. Bağımsız duruştan taviz verilmesin!
    14. ASELSAN'dan sağlık teknolojilerinde 2..
    15. ABD'den skandal karar! Darbeci Sisi'ye..
    16. Sisi’nin baskı politikası... Mısırlı..
    17. İstiklal Caddesi kapatılacak mı?
    18. Milletin sanatçılarına azgın azınlık..
    19. MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen alım ön..
    20. Katil Esed varil bombasından vazgeçmiyor
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    "ABD’yi 2008’den daha derin bir kriz bekliyor"
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Robert Koleji'ne 900 trilyon nereden geldi, nereye gidiyor?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!
    Başkan Erdoğan'dan 'ateşkes' çağrısı!

    Günün Karikatürü

    08 Eylül 2018
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...
    Çok tehlikeli adım! PKK Suriye'de özerklik ilan etti...