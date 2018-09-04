ABD'li Rand Corporation'dan savaş uyarısı

Suriye'deki İran hedeflerine yönelik saldırılarını artıran İsrail'den yeni tehdit salvoları gelirken ABD istihbaratına yakınlığıyla bilinen Rand Corporation savaş uyarısı yaptı. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ülkesinin İran’ın Suriye dışındaki hedeflerine saldırmaya hazırlandığını belirtti. İsrail devlet televizyonuna göre, Kudüs’te düzenlenen bir konferansta konuşan Savunma Bakanı Liberman, “Biz kendimizi sadece Suriye topraklarıyla sınırlamıyoruz. Bu açıkça bilinmelidir” dedi. İran’ın Suriye dışındaki hedeflerini vuracaklarını belirten Liberman, “Biz kaynağı neresi olursa olsun İran’ın tüm tehditleriyle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAVAŞ İŞARETLERİ

ABD istihbaratına yakınlığıyla bilinen Rand Corporation adlı düşünce kuruluşu ise yayımladığı son raporunda, İsrail ve İran güçleri arasındaki çatışmaların yeni bir sıcak savaş riskini artırdığını yazdı. İsrail'in son aylarda İran ve Hizbullah hedeflerine düzenlediği sık saldırıların, "savaşa giden yoldaki işaretler" olduğu savunulan raporda Tahran kışkırtıcılık ve İsrail'in kırmızı çizgilerini ihlal etmekle suçlandı. Rapor, İsrail'in tehdit algısının büyüğüdünü iddia ederek gerilimin hızla kontrol dışına çıkabileceği uyarısında bulundu.

İSRAİL ISRARLI

İsrailli yetkililer, “İran’ın Suriye’deki temerküzü” olarak isimlendirdikleri askeri varlığını engellemek için bir dizi strateji geliştirme konusunda ısrarlı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 30 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Suriye’yi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu. Raporda İran, Hizbullah ve İsrail şimdilik kendilerini tutsa da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ı Suriye'den tamamen çıkarmakta kararlı olduğuna dikkat çekildi. İsrail'in kararlılığı, yazıda savaş ihtimalini artıran bir diğer etken olarak yorumlandı.

RAND KURNAZLIĞI

İsrail ve İran arasındaki gerilimi bahane göstererek ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine karşı çıkılan raporda şu ifadelere yer verildi: "ABD, Suriye'deki askeri varlığını muhafaza ederek yeni bir bölgesel çatışmanın önünü alabilir. Nitekim ABD, İran'ın Akdeniz'deki şerli nüfuzunu püskürtme ve DAEŞ’in yeniden ortaya çıkışını engelleme amacı güdüyor. Aksi takdirde ABD bölgeden çkeilmeye teşebbüs ettiği şu esnada Ortadoğu'da yeni bir savaşa sürüklenme riski altındadır."

Kaynak: Yeni Şafak