ABD'li papaz Brunson davasında gizli tanıktan bomba ifadeler!

ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifadesinde, Brunson'a ait kiliselerin yürüttüğünü iddia ettiği faaliyetlerle ilgili olarak, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" dedi.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu kampüsünde terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson davasında 'Serhat' kod adlı gizli tanık ifade verdi. Papazla bir akrabalığı olmadığını ancak kendisini yakinen tanıdığını söyleyen gizli tanık 'Serhat', Brunson'un kilisesinde yıllar geçtikçe hukuk dışı faaliyetlerin arttığını gözlemlediğini söyledi. Diriliş Kilisesinde radikal sol görüşlü insanların olduğunu söyleyen Serhat, "Kilisede Osmanlı döneminde yapılan yanlışların devam ettiğini söylüyorlardı. PKK sempatizanı olan arkadaşlar vardı. Yeni bir devlet kurmaktan söz ediyorlardı. Bu söylediklerini İncil'de geçen ayetlerle anlatmaya çalışıyorlardı" dedi.



Kilisenin İzmir, Manisa ve Aydın'da şubeleri olduğunu söyleyen gizli tanık, Şanlıurfa'da da bir takım faaliyetlerin yürütüldüğüne ilişkin söylemler duyduğunu savundu. Kilisede sürekli evliliklerin yapıldığını ifadelerinde kullanan Serhat, yine aynı kiliselerde boşanmaların yapılarak kadınların ve erkeklerin başka yabancı misyonerlerle tekrar evlendirildiğini ve bu evliliklerde farklı oluşumların bulunduğunu iddia etti. Kilisede bazı misyonerlerin turizm faaliyetleri yürüttüğünü söyleyen Serhat, "Bu turizmciler bazı Amerikalıları Türkiye'ye getirerek, Türkiye'deki kiliseleri gezdiriyor ve Türkiye aleyhinde propaganda yapıyorlardı" dedi.



Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kilise faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kampın olduğunu savunan Serhat, Türkiye'de başka bir bölgede 20 dönüm arazi üzerinde gizli bir kampın daha olduğunu ileri sürdü.

İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen bir kilisede Brunson'un faaliyet yürütmek istediğini savunan Serhat, bu kilisede Hristiyan inancına sahip çocuklar yetiştirilmek istendiğini savundu. Kilisede 'Muhammet Ahmet' isimli bir misyonerin yetiştirildiğini ve Ahmet'in Ortadoğu'da önemli bir misyoner olma yolunda ilerlediğini savunan Serhat, Ahmet'e benzer 50'ye yakın insanın olduğunu söyledi. Serhat, "Suriyeli PKK'lı mültecilerin ve HDP'lilerin Hristiyan olması isteniyordu. Suruç'taki mülteci kamplarında İncil dağıtılıyordu. PKK sempatizanı mülteciler Suruç'taki bazı evlerde misafir edilerek karınları doyuruluyordu. İzmir'deki mülteciler batıya gönderiliyordu. YPG'ye katılıp savaşmak isteyen mültecileri de Suriye'ye gönderiyorlardı. Kürt kökenli insanlarla 'Kürdistanı' kurdurma planları yapılıyordu. Kobani ve 'hendek' eylemlerine destek veriyorlardı. Güneydoğu'da Kürt kökenli bir devlet kurulması için eylemler yaptırılıyordu" ifadelerini kullandı.

Andrew'in 23 yıldan beri ne yaptığını bilerek faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Serhat, "PKK'yı Hristiyan yapıp Kürt devleti kurduracaklardı. Amerika'nın YPG için Suriye'ye atacağı silahların koordinatları misyonerler tarafından veriliyordu" ifadelerini kullandı.

Brunson'un önemli bir misyoneri olduğunu iddia ettiği 'Muhammet Ahmet'in Suriye'de bazı kiliseleri yönettiğini söyleyen Serhat, Belçika'da aynı faaliyetlere halen devam ettiğini savundu. Serhat, "Ahmet'in Belçika'da PKK 'bayraklı' kiliseleri var. Kürtçe İnciller okuyorlar. Aynı türden kiliseler Alsancak'ta da vardı" dedi.



Ayrıca bu kiliselerde faaliyet yürüten ancak daha sonra sınırdışı edilen Amerikan asıllı Can N. adlı bir kişinin şu an Kıbrıs'ta bulunduğunu ve buradan Türkiye aleyhinde faaliyetler yürüterek Türk gençlerini sosyal medya üzerinden Kıbrıs'a davet ettiğini ileri süren Serhat, Can N. adlı kişinin Türk gençlerini de Hristiyan yapmak istediğini iddia etti. Serhat ayrıca geçtiğimiz günlerde bazı Amerikalı yetkililerin Kıbrıs'ta Can N.'yi ziyaret ettiğini de savundu. Serhat ayrıca kilisedeki bazı misyonerlerin çevresinde FETÖ'cü ailelerin olup olmadığını ve tutuklanan FETÖ'cülerin maddi olarak bir ihtiyaçları olup olmadığını da öğrenmeye çalıştıklarını söyledi. Kilisenin YPG ve PKK'yı Avrupa'da barındırmak, korumak, eğitmek ve modernize etmeye yönelik de faaliyetlerinin olduğunu söyleyen Serhat, bazı İranlı Hristiyan mültecilerin de bu kilisede ibadet ettiğini belirterek, "Bana İran rejiminin yıkılacağını söylüyorlardı. Bu mülteciler mühendis düzeyinde. Bu İranlılar Diriliş ve Yeniden Doğuş kiliselerinde faaliyetlerini sürdürüyor" dedi.



Brunson'un kendisi haricindeki Hristiyanları da kabul etmediğini savunan Serhat, "Kur'an'daki ayetlerin yanlış olduğunu ispatlamaya çalışıyordu. Sadece kendi inancını anlatarak diğer insanların inançlarına saldırıyordu. Rusya buna benzer yapıya sahip papazları tutukluyor" dedi.



Brunson'un Türkiye'deki 1. Lige Hristiyan futbolu transfer eden Brezilyalı Castro adlı bir menajerle çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Serhat, Türk futbolunda karışıklık çıkarmayı hedeflediklerini iddia etti.

Brunson ve misyonerlerinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli hedef gösterdiğini ve ardından Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldırı yaşandığını savunan Serhat, ayrıca İstanbul Adliyesindeki saldırı sırasında adliyede çalışan bir memurun Brunson'un yıllarca tanıdığı ve kendisine bağlı bir Hristiyan olduğunu iddia etti.