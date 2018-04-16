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ABD'li papaz Brunson, bir anda ağlamaya başladı

Hakim karşısına çıkan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:32
ABD'li papaz Brunson, bir anda ağlamaya başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Brunson'un, 'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek'ten 15 yıla, 'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmayı izlemek için ABD'li 2 senatör ile yakınları da geldi. Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümde oturdu. ABD'li rahip Brunson, Suruç'a, bu bölgeye gelen mültecilere Hristiyanlığı anlatmak, tebliğ görevinde bulunmak için gittiğini,iddia etti.

BİR ANDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Davada öğle arasından sonra savunmasını vermeye devam eden ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bir anda ağlamaya başladı. Kısa süreli fenalık geçiren Brunson, yerine oturdu. Bir süre dinlenen Brunson, mahkeme başkanının isterse devam etmeyebileceği yönündeki sözüne karşılık, "Sorun Şakran'da değil. Benim kafamda. Tek kişilik odada kalıyorum. Psikolojim bozuldu. Pskiyatri ilaçları kullanıyorum. Başka odaya alınmak istiyorum" dedi.Mahkeme başkanı da talebini değerlendirmeye alacaklarını söyledi. Sanık Brunson, daha sonra savunmasını sürdürdü.

SENATÖR VE BÜYÜKELÇİDEN AÇIKLAMA

Duruşma devam ederken, davayı takip etmek için İzmir'e gelen ABD'li senatör Tom Tillis ile Uluslararası İnanç Özgürlüğünden Sorumlu ABD'li Büyükelçi Sam Brawnback, salondan çıktı. Dışarıda basın mensuplarına açıklama yapan Büyükelçi Brawnback, Brunson'un suçsuz olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce serbest bırakılacağına inanıyoruz. Ankara'ya Türk yetkililerle görüşme yapmak üzere gidiyorum. Bütün Amerika, bu davaya kilitlendi. Başkan, Başkan Yardımcısı, Amerika halkı. Herkesin dikkati bu davada" dedi. Senatör Tillis ise yabancı gazetecinin Menbiç konusu ile bu dava arasında anlaşma olup, olmadığı sorusuna, anlaşma olmadığı yönünde yanıt verdi.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:32
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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