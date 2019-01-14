ABD'li müsteşarın Lübnan temasları

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ABD, Orta Doğu'da kapsamlı adil barış sürecini destekledikçe ülkesinin rahat ettiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesinde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale'yi başkent Beyrut'ta kabul etti.

Lübnan'ın huzuru için Orta Doğu'daki barış sürecinin önemini belirten Avn, Washington yönetimi kapsamlı adil barış sürecine destek verdiği müddetçe Lübnan'ın rahatladığını ve güney sınırında sükunetin hakim olduğunu belirtti.

Avn, Lübnan-İsrail sınır hattındaki tartışmalı bölgeye de işaret ederek, "Güneydeki sınırları belirleme sürecince gecikme oldu ancak yeniden başlamasını umuyoruz." dedi.

Ülkedeki istikrar ve güvenliğin korunması amacıyla ABD'nin Lübnan ordusuna verdiği desteklere de değinen Avn, küresel krizlerin yanı sıra bölge ülkelerinde ve özellikle de Suriye'deki iç savaştan dolayı Lübnan'ın ekonomik ve mali zorluklar yaşadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn, üretim sektörünü güçlendirme ve yolsuzluğun önüne geçerek mali ve ekonomik birtakım reformlara gideceklerini ifade etti.

ABD'li müsteşar Hale de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bazı Arap ülkelerini kapsayan Orta Doğu turunun yanı sıra ülkesinin bölgedeki ve özellikle de Suriye'de yaşanan gelişmelere dair duruşu hakkında Lübnan Cumhurbaşkanına bilgi verdi.

Hale ayrıca, ABD'nin tüm alanlarda Lübnan'ı desteklediğini ifade etti.

- Hale-Basil görüşmesi

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Hale'nin Cumhurbaşkanı Avn'ın ardından Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile Orta Doğu konusunda kapsamlı bir görüşme yaptığı belirtildi.

Görüşmede Lübnan'ın, Suriye'nin yeniden imarını önemsediğine dikkat çekilen açıklamada, Lübnan-İsrail sınırı konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Lübnan, İsrail ile arasındaki sınırı belirleyen "Mavi Hat"ın birçok noktada 1923 ve 1949'da kabul edilen uluslararası sınır anlaşmalarına uymadığı gerekçesiyle itirazını sürdürüyor.

Mavi Hat, 2000 yılında, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesi sırasında Birleşmiş Milletler nezdinde belirlenen sınırı ifade ediyor.