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ABD'li Müslümanlardan Maryland eyaletine "İsrail'e boykot" davası

Maryland eyaletinde yaşayan bir grup Müslüman, eyalet yönetimine İsrail’i boykot eden şirket ve bireylere kamu ihaleleri verilmesini yasaklayan yasa sebebiyle dava açtı

10 Ocak 2019 Perşembe 09:06
ABD'li Müslümanlardan Maryland eyaletine "İsrail'e boykot" davası

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Maryland eyaleti yönetimine, İsrail'i boykot eden şirket ve bireylere kamu ihaleleri verilmesini yasaklayan yasa sebebiyle dava açıldı.

Maryland eyaletinde yaşayan bir grup Müslüman, eyalet yönetimini, İsrail ve İsrail'in Filistin'i işgalinin boykot edilmesini yasaklayan ve iş yaptığı kişilerin "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketiyle bağının bulunmamasını öngören bir yasası sebebiyle mahkemeye verdi.

Yazılım Mühendisi Şakib Ali, bu maddeden dolayı mağdur olması nedeniyle, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ile birlikte, yasanın ABD anayasasının düşünce özgürlüğü maddesini çiğnediğini gerekçe göstererek dava açtı.

Ali açıklamasında, Maryland belediyesiyle geliştirdiği hayat sigortası poliçelerini değerlendiren bir program kapsamında iş anlaşması yaptığını fakat anlaşmanın bir parçası olarak söz konusu maddeye imza atması istendiğini kaydetti.

Maddeyi imzalamayı reddettiğini kaydeden Ali, "Reddettim çünkü, Filistinliler özgür değil ve vahşi bir askeri yönetim altında yaşamlarını sürdürüyor. Ben ise bu işgal son bulana kadar İsrail'i boykot etmeye devam edeceğim. Bu benim ABD anayasası tarafından korunmakta olan bir hakkımdır." ifadelerini kullandı.

ABD'deki 26 eyalet, 2005 yılında 170 Filistinli sivil toplum kuruluşu tarafından İsrail'i Filistin topraklarının işgalini boykot etmek amacıyla kurulan BDS'yi "Yahudi aleyhtarı" olmakla suçlamış ve BDS ile ilişkili olan kişilerin devlet kurumlarıyla iş yapmasını engelleyen kanunlar geçirmişti.

İlk kez ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2017'de imzalanan BDS karşıtı yasa, daha sonra Maryland, Arizona, Kuzey Carolina, Pennsylvania, New Jersey ve Ohio gibi büyük eyaletler tarafından da kabul edilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 09:06
  1. "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi
  2. Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR)
  3. Israil'e boykot yasağı
  4. Maryland Eyaletine dava
  5. Şakib Ali

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